Temizlik Benim İşim 22 Mayıs haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 22 Mayıs Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Semahat'a puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 22 Mayıs birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Cansu'ya oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Meliha Semahat'a 3 puan verdi.

Nermin Semahat'a 2 puan verdi.

Gönül Semahat'a 3 puan verdi.

Duygu Semahat'a 2 puan verdi.

Toplamda 15 puan alan Meliha sonuncu oldu.

Haftanın üçüncüsü toplamda 17 puan alarak Nermin ve Semahat oldu.

Haftanın ikincisi Gönül oldu.



Haftanın birincisi ve yarışma tarihinde en yüksek puanı alan Duygu oldu. 10 bin liranın sahibi Duygu, Kadir Ezildi'den 9 puan aldı.