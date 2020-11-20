Temizlik Benim İşim 20 Kasım haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 20 Kasım Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Hatice'ye puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 20 Kasım birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM 20 KASIM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde Kadir Ezildi, Hatice'ye oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Toplam 6 puan alan Hatice F. sonuncu oldu.

Toplam 7 puan alarak haftanın üçüncüsü olan isimler Fadime ve Gülcan oldu.

Toplam 8 puan alan Fadime ikinci oldu.

Toplam 9 puan alarak haftanın birincisi Hatice oldu.