Temizlik Benim İşim 19 Şubat haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 19 Şubat Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Havva'ya puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 19 Şubat birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM 19 ŞUBAT HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Berfin'e oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Aysel Berfin'e 3 puan verdi.

Seher Berfin'e 4 puan verdi.

Havva Berfin'e 3 puan verdi.

Selma Berfin'e 2 puan verdi





En yüksek puanı alan Aysel 10 bin liranın sahibi oldu.