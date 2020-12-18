Temizlik Benim İşim 18 Aralık haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim yarışmasının 18 Aralık Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar yarışmacılarla mücadele eden Kadir Ezildi, yarışmacıların verdikleri puanın üzerine kendi değerlendirme puanını da vererek son noktayı koydu. Peki, Temizlik Benim İşim 18 Aralık haftanın birincisi kim oldu? İşte, yarışmanın birincisi hakkında bazı bilgiler
Temizlik Benim İşim 18 Aralık Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Fatma'ya puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 18 Aralık birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler
TEMİZLİK BENİM İŞİM 18 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın son gününde yarışmacılar, Mihrican'a oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;
Seda Mihrican'a 3 puan verdi.
Fatma Mihrican'a 2 puan verdi.
Sibelcan Mihrican'a 3 puan verdi.
Angela Mihrican'a 3 puan verdi
Toplamda 16 puan alan Fatma haftanın sonuncusu oldu.
Toplamda 17 puan alan Fatma, Seda ve Mihrican haftanın ikincisi oldu.
Toplamda 18 puan alan Angela 10 bin liranın sahibi oldu.
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