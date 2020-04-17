Temizlik Benim İşim yarışmasının 17 Nisan Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar yarışmacılarla mücadele eden Kadir Ezildi, yarışmacıların verdikleri puanın üzerine kendi değerlendirme puanını da vererek son noktayı koydu. Peki, Temizlik Benim İşim 17 Nisan haftanın birincisi kim oldu? İşte, yarışmanın birincisi hakkında bazı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Özlem’e oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Zeycan Özlem’e 4 puan verdi.

Melek Özlem’e 3 puan verdi.

Hatice Özlem’e 2 puan verdi.

Feride Özlem’e 2 puan verdi.



Toplamda 12 puan alan Melek sonuncu oldu.

Haftanın dördüncüsü toplamda 17 puan alarak Zeycan oldu.

Temizlik Benim İşim'de haftanın üçüncüsü 18 puan alarak Özlem oldu.

Haftanın ikincisi 19 puanla Feride oldu.



Haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi ise 20 puanla Hatice oldu.