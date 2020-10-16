Temizlik Benim İşim 16 Ekim haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 16 Ekim Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Nimet'e puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 16 Ekim birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM 16 EKİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Nimet'e oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Aleyna Nimet'e 3 puan verdi.

Cansu Nimet'e 3 puan verdi.

Sevda Nimet'e 3 puan verdi.

Gülnur Nimet'e 3 puan verdi.

Toplamda 15 puan alan Sevda haftanın sonuncusu oldu.

Toplamda 16 puan alan Cansu haftanın dördüncüsü oldu.

Toplamda 19 puan alan Nimet üçüncü oldu.

Toplamda 20 puan alan Aleyna üçüncü oldu.

Toplamda 21 puan alan Gülnur birinci olarak 10 bin liranın sahibi oldu.