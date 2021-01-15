Temizlik Benim İşim 15 Ocak haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 15 Ocak Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Zeynep'e puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 15 Ocak birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM 15 OCAK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Zeynep'e oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Rabia Zeynep'e 2 puan verdi.

Melike Zeynep'e 2 puan verdi.

Gülnar Zeynep'e 2 puan verdi.

Gökçe Zeynep'e 2 puan verdi

Toplamda 13 puan alan Gülnar haftanın sonuncusu oldu.

Toplamda 14 puan alan Gökçe haftanın dördüncüsü oldu.

Toplamda 15 puan alan Zeynep haftanın üçüncüsü oldu.

Toplam 16 puan alan Melike haftanın ikincisi oldu.

Toplamda 19 puan alan Rabia 10 bin liranın sahibi oldu.