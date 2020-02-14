Temizlik Benim İşim 14 Şubat haftanın birincisi kim oldu? İşte haftanın kazananı

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi Kadir Ezildi'nin de verdiği puanlar sonrası netlik kazandı. Kadir Ezildi'nin verdiği son puanlar sonrasında açıklanan haftanın birincisi, 10 bin liranın sahibi oldu. Peki, 14 Şubat haftanın birincisi kim oldu? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi yarışmacıların oylamalarının ardından netlik kazandı. Sultan'ın yarıştığı haftanın son gününde diğer yarışmacılar puanlarını verdikten sonra genel puan durumu belirlenmiş oldu. Peki, Temizlik Benim İşim 14 Şubat haftanın birincisi kim oldu? İşte, Kadir Ezildi'nin puanları sonrasında haftanın birincisi olan isim hakkında detaylı bilgiler

Sevim'in Sultan'a verdiği puan 2 oldu.

Betül, Sultan'a 5 puan verdi.

Tuğçe'nin Sultan için verdiği puan 2 oldu.

Emine Sultan'a temizliği için 2 puan verdi.

Temizlik Benim İşim'de 19 puanla haftanın birincisi Tuğçe oldu.

Toplamda 18 puan alan Sultan ikinciliği elde etti.