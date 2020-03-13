Temizlik Benim İşim yarışmasının 13 Mart Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar yarışmacılarla mücadele eden Kadir Ezildi, yarışmacıların verdikleri puanın üzerine kendi değerlendirme puanını da vererek son noktayı koydu. Peki, Temizlik Benim İşim 13 Mart haftanın birincisi kim oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Zehra'ya oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Sinem Zehra'ya 4 puan verdi.

Sevgi Zehra'ya 3 puan verdi.

Betül Zehra'ya 3 puan verdi.

Cansu Zehra'ya 5 puan verdi.



Toplamda 19 puan alarak Sevgi sonuncu oldu.

Haftanın üçüncüsü toplamda 21 puan alarak Sinem oldu.

Temizlik Benim İşim'de iki ikinciden ilki 23 puan alarak Zehra ve Betül oldu.



Haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi ise Cansu oldu.