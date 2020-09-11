Temizlik Benim İşim 11 Eylül haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 11 Eylül Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Tülay'a puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 11 Eylül birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Sanay'a oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Öznur Tülay'a 3 puan verdi.

Türkan Tülay'a 4 puan verdi.

Gülten Tülay'a 2 puan verdi.

Merve Tülay'a 2 puan verdi.

Toplamda 15 puan alan Gülten haftanın sonuncusu oldu.

Toplamda 16 puan alan Öznur haftanın üçüncüsü oldu.

Toplamda 17 puan alan Yüksel ve Merve ikinci oldu.

Toplamda 20 puan alan Tülay oldu.

Yarışmaya tüp bebek tedavisi için katılan Tülay Hanım'a Temizlik Benim İşim ekibi tarafından sürpriz yapıldı. Tülay Hanım'ın tüp bebek masrafları Temizlik Benim İşim ekibi tarafından karşılanacak.