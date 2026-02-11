Televizyon dünyasından acı haber...Ünlü oyuncu James Van Der Beek 48 yaşında kansere yenildi... "Ölümü bile cesaretle karşıladı"

Haberin Devamı

Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Van Der Beek 48 yaşındaydı.

Hastalığına karşı bütün gücüyle mücadele eden, ailesi için ayakta durmaya çalışan James Van Der Beek geride altı çocuk ve acılı bir eş bıraktı.

ACI HABERİ KARISI DUYURDU

Oyuncunun ölüm haberini karısı Kimberly Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Kimberly Van Der Beek paylaşımında "Bizim sevgisi James'imiz bu sabah huzur içinde hayata veda etti" diye yazdı.

Acılı eş sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle karşıladı. Dilekleri, insanlığa olan sevgisi ve zamanın kutsallığı hakkında paylaşılacak çok şey var. O günler gelecek. Şimdilik, sevgili eşimizi, babamızı, oğlumuzu, kardeşimizi ve arkadaşımızı kaybettiğimiz için yas tutarken, huzurlu bir mahremiyet istiyoruz."

Oyuncunun acı haberini karısı Kimberly Van Der Beek bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Gözü yaşlı eş, oyuncunun son günlerini büyük bir inanç ve cesaretle karşıladığını belirtti.





James Van Der Beek, bir yandan hastalığıyla mücadele ederken bir yandan da eşi ve altı çocuğu için hayata tutunmaya çalıştı.

KANSERE YAKALANDIĞINI 2024 YILINDA AÇIKLADI

James Van Der Beek, kansere yakalandığını ilk olarak 2014 yılında People dergisine verdiği bir röportajda açıkladı.

Tedavisine daha önce başlamış olan Van Der Beek, bu açıklamayı yapmadan önce bir süredir hastalıkla mücadele ettiğini belirtip ailesinden en büyük desteği gördüğünü de sözlerine ekledi.

Van Der Beek aynı röportajda "İyimser olmak için sebebim var ve kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.

James Van Der Beek'in kolon kanserine yakalandığı 2023 yılında yaptırdığı rutin bir kolonoskopi sonrasında ortaya çıktı. Sonra da tedavi başladı.

KARISI VE ALTI ÇOCUĞU İÇİN HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

James Van Der Beek, 25 Ocak'ta yaptığı son Instagram paylaşımında zayıf ama sağlıklı bir görüntü sergilemişti. Oyuncu o son paylaşımında hem babasının hem de kızının doğum gününü kutlamıştı.

Van Der Beek, bir süre önce kanserle savaşmanın artık tek işi olduğunu açıklamıştı.

Altı çocuğu ve karısı için hayata tutunmaya çalışan oyuncu, rol aldığı Varsity Blues adlı diziden kendisine kalan bazı eşyaları da satışa çıkardı.

Oyuncu buradan elde ettiği kazancı da hastalığının tedavisinde kullanmayı amaçlıyordu.

Van Der Beek 25 Ocak'taki sosyal medya paylaşımında aynı doğum gününü paylaşan babasının ve kızının yeni yaşlarını kutladı.

GENCECİK YAŞINDA ÜNLÜ OLDU

James Van Der Beek, henüz 20 yaşındayken rol aldığı Dawson's Creek adlı diziyle tanındı. Bu dizide kendisiyle birlikte rol alan Katie Holmes, Michelle Williams ve Joshua Jackson da tıpkı Van Der Beek gibi kariyerlerinde önemli bir sıçrama yaptı.

Van Der Beek, 2020 yılında karısı ve altı çocuğuyla birlikte daha sakin ve doğal bir yaşam için Los Angeles'tan Austin Teksas'a taşınmıştı.

James Van Der Beek'in yanı sıra Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson, Chad Michael Murray gibi genç yıldızların rol aldığı Dawson's Creek'in ekran serüveni 1998 ile 2003 arasında devam etti. Dizi, 128 bölüm olarak ekrana geldi. Genç yıldızlarının kariyerinde de önemli bir yer edindi Dawson's Creek.