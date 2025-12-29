Tekerlekli sandalyede dizi yıldızı olmuştu... Acılı hayatı kısa sürdü... Boğuştuğu hastalığı onu bu dünyadan kopardı

Haberin Devamı

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Diff'rent Strokes adlı diziyle adını duyuran Melanie Watson, 57 yaşında hayata veda etti.

Ağabeyi Robert, TMZ adlı internet sitesine yaptığı açıklamada kardeşinin iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

NADİR BİR GENETİK HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

ABD'nin California eyaletinde dünyaya gözlerini açan Melanie Watson, son derece kırılgan kemiklere yol açan nadir bir genetik bozukluk olan osteogenesis imperfecta adlı hastalıkla yıllardır mücadele ediyordu.

Erkek kardeşi Robert, Melanie'nin hastalığı yüzünden hayatı boyunca sağlık anlamında büyük zorluklar yaşadığını belirtip "Doktorları onun bu kadar uzun yaşamasının bile mucize olduğunu söylüyordu" diye konuştu.

Melanie Watson, 1980'lerde ekrana gelen Diff'rent Strokes adlı diziyle bir anda ün kazanmıştı. Watson, dizide Kathy Gordon karakterine hayat verdi. 1981 ile 1986 yılları arasında dizinin kadrosunda yer alan Watson, başka yapımlarda da oynadı.