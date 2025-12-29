×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Tekerlekli sandalyede dizi yıldızı olmuştu... Acılı hayatı kısa sürdü... Boğuştuğu hastalığı onu bu dünyadan kopardı

Güncelleme Tarihi:

#Melanie Watson#Diff'rent Strokes#Osteogenesis Imperfecta
Tekerlekli sandalyede dizi yıldızı olmuştu... Acılı hayatı kısa sürdü... Boğuştuğu hastalığı onu bu dünyadan kopardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 14:11

2025 yılının bitimine az bir zaman kala televizyon dünyasından acı bir haber geldi... 1980'lerde rol aldığı bir diziyle tanınan oyuncu, yıllardır boğuştuğu hastalığının yol açtığı komplikasyonlar sonucu hayata veda etti.

Haberin Devamı

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Diff'rent Strokes adlı diziyle adını duyuran Melanie Watson, 57 yaşında hayata veda etti.

Ağabeyi Robert, TMZ adlı internet sitesine yaptığı açıklamada kardeşinin iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Robert Watson, doktorların bütün çabasına rağmen Melanie'nin durumunun kötüleştiğini ve hayata tutunamadığını açıkladı.

Gözden KaçmasınBir zamanlar geleceği parlak bir oyuncuydu... Şöhret uçurumundan sessiz sedasız kayıp gitti... Şimdi sokaklar tüm hayatı olduBir zamanlar geleceği parlak bir oyuncuydu... Şöhret uçurumundan sessiz sedasız kayıp gitti... Şimdi sokaklar tüm hayatı olduHaberi görüntüle

Tekerlekli sandalyede dizi yıldızı olmuştu... Acılı hayatı kısa sürdü... Boğuştuğu hastalığı onu bu dünyadan kopardı

NADİR BİR GENETİK HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU
ABD'nin California eyaletinde dünyaya gözlerini açan Melanie Watson, son derece kırılgan kemiklere yol açan nadir bir genetik bozukluk olan osteogenesis imperfecta adlı hastalıkla yıllardır mücadele ediyordu.

Haberin Devamı

Erkek kardeşi Robert, Melanie'nin hastalığı yüzünden hayatı boyunca sağlık anlamında büyük zorluklar yaşadığını belirtip "Doktorları onun bu kadar uzun yaşamasının bile mucize olduğunu söylüyordu" diye konuştu.

Melanie Watson, 1980'lerde ekrana gelen Diff'rent Strokes adlı diziyle bir anda ün kazanmıştı. Watson, dizide Kathy Gordon karakterine hayat verdi. 1981 ile 1986 yılları arasında dizinin kadrosunda yer alan Watson, başka yapımlarda da oynadı.

Osteogenesis Imperfecta halk arasında "cam kemik hastalığı" olarak bilinen bir genetik bozukluk. Hastalık, kişilerin kemiklerini olağandan daha kırılgan olması durumu. Genellikle doğuştan gelen bu hastalıktan etkilenen kişilerde kemik kırıkları, göz akının maviye dönüşümü ve işitme kaybı gibi belirtiler görülür.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Melanie Watson#Diff'rent Strokes#Osteogenesis Imperfecta

BAKMADAN GEÇME!