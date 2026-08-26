Tek derdi hastalığıyla oğullarının kavgası değil... Aşk yuvası, tek sığınağı bile tehlikede... Kral'a huzur yok!

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İşte bunun son örneklerinden birini de İngiltere Kralı 3. Charles yaşıyor...

Annesi Elizabeth'in ölümüne kadar yıllar yılı sırasını bekleyen Charles sonunda tahta oturdu. Ama o zamandan bu yana yüzü bir türlü gülmek bilmedi.

Daha yeni kral olmuştu ki kansere yakalandığını öğrendi.

Diğer yanda zaten iki oğlu William ile Harry'nin arası yıllardır bozuk.

Harry'nin karısı Meghan ve çocukları Archie ile Lilibet'i de alıp İngiltere'ye taşınma kararı bütün sorunların üstüne tuz biber ekti.

Ama Charles'ın sorunları sadece bunlar değil.

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Sıkıntılarından kaçıp kurtulmak, kafa dinlemek için karısı Camilla'yı da alıp gittiği Gloucestershire'ın Tetbury bölgesinde bulunan özel kır evi Highgrove House ile ilgili sorunlar başladı son dönemde.

Charles'ın 1980 yılında satın aldığı, çok sevdiği ve sık sık gittiği Highgrove House'un çevresinde bir konut projesi yapılması planlanıyor.

Bu durum da hem bölge sakinlerinin hem de yerel yöneticilerin tepkisini çekti elbette.

Görünüşe göre bölgede inşa edilmesi planlanan 135 konut başta Kral Charles olmak üzere o bölgede yaşayanların keyfini iyice kaçıracak.

Tetbury sakinleri, projeyi engellemek amacıyla Bath Road ile Longfurlong Lane arasındaki arazilerin kamuya açık yeşil alan statüsüne kavuşması için girişimde bulundu.Ancak Cotswolds Bölge Konseyi, uzun vadeli yönetim, bakım ve finansman planlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti.

Bölge halkını temsil eden Longfurlong Greenfields Association, söz konusu arazilerin korunmasını ve imara açılmamasını savunuyordu.

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Dernek üyeleri, geliştiricilerin "Kral'ın komşusu olma" ayrıcalığını kullanarak konut fiyatlarını yükselteceğini ve bunun çevreye zarar vereceğini öne sürdü.

Bu bir yana endişe yaratan diğer bir konu da Kral Charles'ın güvenliği... Tetbury Belediye Meclisi üyelerinden Laura Hall Wilson, konut projesinin, Kral'ın güvenliğini tehlikeye atacağını savundu.

Kral Charles ve eşi Camilla, kırsal bölgedeki evlerine sık sık gidip kafa dinliyor yıllardır.

Hall-Wilson, "Kralın diğer vatandaşlardan daha fazla hakka sahip olması gerektiğini söylemiyorum. Ancak proje Highgrove'a çok yakın. Tetbury halkı ona her zaman huzurlu bir ortam sağladı ve bu tarlaların sakinliğinden keyif aldığını düşünüyorum" diye konuştu.

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Yerel halkın kraliyet ailesine karşı saygılı bir tutum sergilediğini vurgulayan Hall-Wilson, geliştiricilerin projeyi pazarlarken Kral'ın komşusu olma fikrini ticari avantaj olarak kullanabileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Bu arada söylenenlere göre Kral Charles, her tür karmaşadan kaçıp gittiği bu evdeki özel hayatını korumak istiyor.

Londra'daki sorunlardan kaçıp kurtulma sığınağı olarak gördüğü bu konutun çevresinde yüzlerce konut inşa edilmesi ve buralara yeni sakinlerin taşınması onun da huzurunu kaçıracak elbette.

Longfurlong Greenfields Association Başkanı Peter Martin de Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, topluluğun Kral Charles'ın özel hayatını korumak istediğini belirtti.



Martin, Kral'ın yıllar boyunca yerel okul projelerine destek verdiğini, ağaç dikim çalışmalarına katıldığını ve kasaba için çeşitli girişimlerde bulunduğunu hatırlattı.

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GÜVENLİK ENDİŞESİ DE SÖZ KONUSU

"Kral buraya Londra'nın sorunlarından uzaklaşmak, doğayla iç içe olmak ve dinlenmek için geliyor. Toplum olarak onun mahremiyetini korumaya büyük önem veriyoruz" diyen Martin, yeni konut projesinin kaçınılmaz güvenlik sorunlarını beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Öte yandan projeyi geliştiren Miller Homes şirketi, yerel yetkililerle "olumlu görüşmeler" yürüttüklerini açıkladı.



Şirket, Gloucestershire'ın bu bölgesinde sürdürülebilir konut ihtiyacını karşılamaya yönelik planlar hakkında yakın gelecekte kamuoyunu daha ayrıntılı bilgilendireceklerini duyurdu.