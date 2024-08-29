Tek Atış filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Tek Atış oyuncuları ve karakterleri

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Tek Atış filmi televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. 2021 yapımı filmde başarılı oyuncular yer alıyor. Film, aynı mahkumun peşindeki isyancılarla uğraşırken bir mahkumun nakil görevini yürüten bir Donanma SEAL ekibini takip ediyor. Tek bir sürekli çekimde çekilmiş gibi görünmesi için düzenlenmiş olması dikkat çekiyor. İşte, Tek Atış konusu ve oyuncuları...
TEK ATIŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Teğmen Blake Harris liderliğindeki elit bir asker birliği, CIA için tehlikeli bir mahkumu ada hapishanesine götürmekle görevlendirilir. Nakil sırasında askerî birlik, mahkumu kurtarmaya çalışan isyancıların saldırısına uğrar.
TEK ATIŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Scott Adkins, Jake Harris rolünde
Ashley Greene, Khoury Zoe Anderson rolünde
Ryan Phillippe, Jack Yorke rolünde
Emmanuel Imani, Brandon Whitaker rolünde
Dino Kelly, Danny Dietler rolünde
Jack Parr, Lewis Ash rolünde
Waleed Elgadi, Amin Mansur rolünde
Terence Maynard, Tom Shields rolünde
Jess Liaudin, Hakim Charef rolünde
Andrei Maniata, Adamat rolünde
Lee Charles Dhelkor rolünde