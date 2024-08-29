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Tek Atış filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Tek Atış oyuncuları ve karakterleri

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#Tek Atış#Tek Atış Filmi#Tek Atış Konusu
Tek Atış filmi konusu nedir, ne zaman çekildi Tek Atış oyuncuları ve karakterleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 17:33

James Nunn'ın yönettiği ve başrollerinde Scott Adkins , Ashley Greene Khoury ve Ryan Phillippe'in oynadığı İngiliz aksiyon gerilim filmi Tek Atış (One Shot) ekranlara geliyor. İzleyiciler Tek Atış oyuncuları ve konusu ile ilgili detayları merak ediyorlar. Peki, Tek Atış filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Tek Atış oyuncuları ve karakterleri

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Tek Atış filmi televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. 2021 yapımı filmde başarılı oyuncular yer alıyor. Film, aynı mahkumun peşindeki isyancılarla uğraşırken bir mahkumun nakil görevini yürüten bir Donanma SEAL ekibini takip ediyor. Tek bir sürekli çekimde çekilmiş gibi görünmesi için düzenlenmiş olması dikkat çekiyor. İşte, Tek Atış konusu ve oyuncuları...

TEK ATIŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Teğmen Blake Harris liderliğindeki elit bir asker birliği, CIA için tehlikeli bir mahkumu ada hapishanesine götürmekle görevlendirilir. Nakil sırasında askerî birlik, mahkumu kurtarmaya çalışan isyancıların saldırısına uğrar.

TEK ATIŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Scott Adkins, Jake Harris rolünde

Ashley Greene, Khoury Zoe Anderson rolünde

Ryan Phillippe, Jack Yorke rolünde

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Emmanuel Imani, Brandon Whitaker rolünde

Dino Kelly, Danny Dietler rolünde

Jack Parr, Lewis Ash rolünde

Waleed Elgadi, Amin Mansur rolünde

Terence Maynard, Tom Shields rolünde

Jess Liaudin, Hakim Charef rolünde

Andrei Maniata, Adamat rolünde

Lee Charles Dhelkor rolünde

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