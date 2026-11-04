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Kraliçe hasta... Tedavi için gizlice yurt dışına gitti

Güncelleme Tarihi:

#Kraliçe Rania#Ürdün Kraliçesi#Kral Abdullah
Kraliçe hasta... Tedavi için gizlice yurt dışına gitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 11:44

Ürdün Kraliçesi Rania, yıllardır zamana meydan okuyan görünüşüyle konuşulur hep.

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Ürdün Kralı Abdullah'ın karısı , 56 yaşındaki Rania, dört çocuk, bir gelin, bir damat ve üç de torun sahibi olmasına rağmen, gençlik yıllarını aratmayan fiziğiyle dikkat çekiyor.

Bir de giyimi kuşamıyla elbette. Özetle dünya sahnesinin önde gelen simalarından biri Kraliçe Rania.

Sadece kendi ülkesinde değil dünyanın neresine giderse gitsin kameralar da ona yöneliyor.

Ama bu kez gizlice bir İspanya seyahatine çıktı. Kraliçe, her ne kadar bu bilgiyi gözlerden uzak tutsa da Madrid'de paparazziler onu yakaladı.

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Kraliçe hasta... Tedavi için gizlice yurt dışına gitti

BEL AĞRILARI İÇİN TEDAVİ OLACAK 
Kraliçe Rania, yıllardır bir türlü kurtulamadığı bel ağrıları yüzünden tedavi görmek için İspanya'nın yolunu tuttu.

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Orada da Madrid'de bulunan Ruber Internacional Hastanesi'nde kendini doktorlara emanet etti.

Kraliçe hasta... Tedavi için gizlice yurt dışına gitti
Kraliçe Rania'ya bu gezisinde büyük kızı Prenses İman, damadı Jameel Thermiotis ve çiftin büyük kızı Amina eşlik ediyor.

Rania, kocası Kral Abdullah ile bundan üç yıl önce İspanya'ya resmi bir ziyarette bulunmuştu.

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Kraliçe hasta... Tedavi için gizlice yurt dışına gitti

Rania üç yıl önce kocası Abdullah ile İspanya'ya resmi bir ziyarette bulunmuştu. Hatta o sırada Rania ile İspanya Kraliçesi Letizia'nın benzerliği yine gündem olmuştu. Kraliçe Rania, bu kez İspanya seyahatini gizli tuttu.

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#Kraliçe Rania#Ürdün Kraliçesi#Kral Abdullah

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