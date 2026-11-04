Kraliçe hasta... Tedavi için gizlice yurt dışına gitti

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Ürdün Kralı Abdullah'ın karısı , 56 yaşındaki Rania, dört çocuk, bir gelin, bir damat ve üç de torun sahibi olmasına rağmen, gençlik yıllarını aratmayan fiziğiyle dikkat çekiyor.

Bir de giyimi kuşamıyla elbette. Özetle dünya sahnesinin önde gelen simalarından biri Kraliçe Rania.

Sadece kendi ülkesinde değil dünyanın neresine giderse gitsin kameralar da ona yöneliyor.

Ama bu kez gizlice bir İspanya seyahatine çıktı. Kraliçe, her ne kadar bu bilgiyi gözlerden uzak tutsa da Madrid'de paparazziler onu yakaladı.



BEL AĞRILARI İÇİN TEDAVİ OLACAK

Kraliçe Rania, yıllardır bir türlü kurtulamadığı bel ağrıları yüzünden tedavi görmek için İspanya'nın yolunu tuttu.

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Orada da Madrid'de bulunan Ruber Internacional Hastanesi'nde kendini doktorlara emanet etti.

Kraliçe Rania'ya bu gezisinde büyük kızı Prenses İman, damadı Jameel Thermiotis ve çiftin büyük kızı Amina eşlik ediyor.

Rania, kocası Kral Abdullah ile bundan üç yıl önce İspanya'ya resmi bir ziyarette bulunmuştu.

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