Herkes iyileşti diye seviniyor ama... İşi sanıldığı kadar kolay değil... Kelimeler yetmiyor bazen

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Sıradan, halktan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmişti... Eğer kendisi gibi biriyle evlenmiş olsaydı milyonlarca yaşıtı ve hemcinsine benzer şekilde her sabah kalkıp işe gidecek, geri kalan zamanında çocuklarıyla ilgilenip evinin işlerini yapacaktı.

Gerçi şu anda da aynı durum söz konusu bir anlamda. Bakmak zorunda olduğu çocukları ve yerine getirmesi olan görevleri var. Ama hayatı ve elbette geleceği çok farklı.

Çünkü "saat çaldığında" ülkesinin tahtına geçecek olan kocasının yanında olacak ve o "Kral" olduğunda kendisi de "Kraliçe" unvanını alacak.

Yıllardır milyonlarca kişinin hayranlıkla ve özenerek izliyor onu... Her tür kötülükten ve hastalıktan uzak olduğuna inananlar bile vardı. Ama bu düşüncenin doğru olmadığı geçen yıl ortaya çıktı. Onca özenli beslenmesine, sağlığına dikkat edip egzersiz yapmasına rağmen o da kanser tehlikesi atlattı.

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Hem de doğduğunda hiç böyle bir ihtimal olmadığı halde...

Böyle bakıldığında herkes onun ne kadar da şanslı ve ayrıcalıklı olduğunu düşündü yıllarca. Tam olarak öyle olmadığı ise geçen yıl ortaya çıktı zaten.

2024 yılını bir kabus görür gibi geçirdi. Bunca gelişen dünyaya rağmen hala insanı korkutan bir hastalığa yani kansere yakalandı.

Nihayet işin zor kısmı bitti sayılır ama önünde hala uzun hem de sanıldığından daha uzun bir yol var. O da bunun farkında ve geçtiğimiz hafta bu konuda kısa da olsa bazı sözler söyledi.

43 YILLIK HAYATININ EN ZOR YOLLARINDAN GEÇTİ

Yıllardır onu takip edenler Galler Prensesi Kate Middleton'dan söz ettiğimizi anladı.

2011 yılında Prens William ile evlenip İngiliz kraliyet ailesine giren Kate Middleton, bir yandan gelecekteki kraliçelik görevine hazırlanırken diğer yandan da üç çocuğunu büyütüyor.

Elbette birçok insana göre ayrıcalıklı ve daha rahat bir hayat sürüyor.

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Ama 2024'te 43 yıllık yaşam öyküsünün en zorlu yollarından geçti Kate Middleton. Önce büyük bir ameliyat geçirdi sonra da kanser tedavisi gördü.

Yine geçen yıl eylülde tedavinin tamamlandığını açıkladı. Zaten o arada yavaş yavaş da olsa görevlerine dönmeye başlamıştı bile.

Onu çok özleyen hayranları da hemen eski günlerine döneceğini sandı. Ama öyle olmayacak. Kate Middleton bunu da zaman zaman farklı şekillerde ifade ediyor zaten.

Bu konudaki en kapsamlı sözleri ise kendisinin de tedavi gördüğü Royal Marsden Hastanesi'ni ziyareti sırasında söyledi.

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TEDAVİNİN DAHA UZUN SÜRELİ YAN ETKİLERİ VAR

Daha birkaç ay önce kanser tedavisi gördüğü hastanede kendisi gibi aynı hastalığın farklı türleriyle mücadele edenlerle buluşup dertleşti Kate Middleton.

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İşte o sırada da hayatının bundan sonra nasıl şekil alacağı konusunda bazı ipuçları verdi. Ki bunlar zaten bir süredir konuşuluyordu.

Galler Prensesi Kate Middleton, 2023 yılından bu yana yalnız başına yaptığı bu ilk ziyarette daha önünde uzun bir yol olduğunu hatırlattı.

Kate hastalarda konuşurken "Tedavinin bittiğini ve normale dönebileceğinizi düşünüyorsunuz. Ama bu hala gerçek bir zorluk olarak karşınızda duruyor" dedi.

Bu durumu anlatacak kelime bulmanın ne kadar zor olduğuna değinen Middleton "Buru bir hasta olarak anlamak gerek. Evet tedavinin yan etkileri var. Ama diğer yanda daha uzun vadeli yan etkileri de var" sözleriyle durumunu anlattı.

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Middleton tedavisinin tamamlanmasından sonra olabildiğince işlerinin başına döndüğünü söyledi. "Yaptığım işlerde hayat neşesini yeniden bulduğunu" sözlerine ekledi.

HAYATI ESKİSİNDEN FARKLI OLACAK

Geçen yıl mart ayında kanser tedavisi göreceğini açıklayan Kate Middleton, haziran ayına kadar ortada görünmedi.

Sonra aynı ay aile için büyük önem taşıyan Trooping The Colour etkinliğinde altı ay sonra ilk kez halkın karşısına çıktı. Bir sonraki ay Wimbledon'da yine geleneği bozmadı.

Onun ardından çeşitli etkinliklere katılsa da kraliyet uzmanlarının ve Kensington'a yakın kaynakların ifade ettiğine göre Kate öyle eskisi kadar çok resmi görev üstlenmeyecek.

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Elbette zaman zaman katılması gereken etkinliklerde yerini alacak. Ama onun hastalık öncesi dönemine hemen döneceğini düşünmek doğru değil.

Bundan böyle daha az çalışıp kendi sağlığına odaklanacak Kate Middleton. Prens William ile birlikte çocukları 11 yaşındaki George, 9 yaşındaki Charlotte ve 6 yaşındaki Louis'ye odaklanacak.

Sevdiği ne varsa hayatında onlara öncelik verecek. Tabii ki diğer yandan da zaman zaman resmi görevlerde yer alacak. Özetle eskisine göre daha yavaş bir hayat sürecek Kate Middleton.

BU GÖREV DE ONLARA PRENSES DIANA'DAN KALDI

Bu arada Kate Middleton için kendisinin de tedavi gördüğü ve sonradan ziyaret ettiği Royal Marsden Hastanesi'nin ayrı bir dönemi var.

Çünkü kocası Prens William ile birlikte bu hastanenin ortak patronluğunu üstleniyor Kate.

Geçmişte aynı görevi William'ın annesi o dönemdeki Galler Prensesi Diana'nın üstlendiğini de hatırlatalım.