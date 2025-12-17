×
'Tecavüzcü Coşkun' Yeşilçam'ın ustalarını anlattı: Kemal Sunal gerçekten tokat atardı

Güncelleme Tarihi:

Tecavüzcü Coşkun Yeşilçamın ustalarını anlattı: Kemal Sunal gerçekten tokat atardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 08:01

Yeşilçam’da Tecavüzcü Coşkun rolüyle tanınan Coşkun Göğen, beraber çalıştığı sanatçıları anlattı: “Kemal Sunal gerçekten tokat atardı. Hülya Avşar ise delikanlı kadındı.”

YEŞİLÇAM’ın usta oyuncularından Coşkun Göğen, Selen Görgüzel’in YouTube’da yayınlanan ‘Cam Masa’ programına konuk oldu.

Yeşilçam’da canlandırdığı kötü adam rolleriyle tanınan Göğen, 65 yılını verdiği sinemaya dair hatıralarını paylaştı. Oyuncu, günde 20-30 filmin çektiklerini söyledi.

Göğen, çalıştığı sanatçıları anlattı:

“Fatma Girik mükemmel bir insandı. ‘Kaçak’ filmini çekerken yırtılan pantolonumu dikti. Herkesin ablasıydı. Kemal Sunal’la çalışmak çok zordu. Kendisi 10 numara bir oyuncuydu ama karşısındakini hırpalayabilirdi. Aslında kendini de hırpalardı. Bugün Türkiye’de bu anlamda tanıdığımız tek bir isim vardı; Cüneyt Arkın. Sahnelerini gerçekten yapardı. Kemal abi ise oyunu çok rahat oynadığı için sahnede doğaçlar, kendi yaratır; bir bakarsın sivrisinek çakar gibi karşısındakinin suratına gerçekten tokat atardı. Kadir İnanır’la da çalışmak zordu. Her şeyin en güzelini yapıyordu. Bize de kızıyordu. Bana göre en güzel, en kibar aktrist Necla Nazır’dı. Hülya Avşar da delikanlı kadındı.”

Tecavüzcü Coşkun Yeşilçamın ustalarını anlattı: Kemal Sunal gerçekten tokat atardı


ARTİST OLMADAN ADAM OLMALISIN

Oyuncu, hâlâ çok sevildiğini belirtti ve bunun nedenini şu sözlerle açıkladı: “Çünkü artist olmadan önce adam olmalısın. 80 yaşındayım. Maddiyattan çok manevi zenginliğim var.”

ŞİMDİ FİLM ÇEKMİYOR EĞLENİYORLAR

Coşkun Göğen, Yeşilçam ile günümüz set ortamlarını karşılaştırdı: “Şimdiki setlerle bizim zamanımız arasında çok büyük farklar var. Şimdikiler film çekmiyor; oturup çay kahve içip eğleniyorlar. Bizim zamanımızda ise peynir ekmeği zulaya koyardık, aç kalırız diye. Aradaki fark gerçekten bu kadar büyük.”

