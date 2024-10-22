Tecavüz ve cinsel tacizden hüküm giymişti: Ünlü yapımcı Harvey Weinstein kansere yakalandı

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Tüm dünyayı şoke eden sayısız suçlama ve ifşanın ardından 2020’de mahkemenin verdiği kararla hapse atılan Harvey Weinstein cinsel istismar suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

MUHTEMELEN ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR HAPİSTEN ÇIKAMAYACAK

Mahkeme geçen nisan ayında bu cezayı teknik detaylardan kaynaklanan “hatalar” nedeniyle bozdu. Ancak 72 yaşındaki Weinstein, 2022’de aldığı bir başka tecavüz suçlamasından dolayı 16 yıl daha hapis cezası aldı ve hapishaneden çıkamadı.

2017'de ortaya atılan cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları Hollywood'da o güne kadar görülmemiş bir fırtınaya yol açmış, sektörün gelmiş geçmiş en büyük yapımcısı olarak anılan Harvey Weinstein 2020'de hapse girmişti

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ABD basınında yer alan haberlere göre Rikers Adası'ndaki hapishanede parmaklıklar ardında bulunan Harvey Weinstein'a kronik miyeloid lösemi teşhisi konuldu

KAN KANSERİNE YAKALANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kan kanserinin bir türü olan bu hastalığın kronik olarak isimlendirilmesinin nedeni yavaş ve sinsi seyirli olması.

NBC News'e konuşan iki kaynak, cinsel suiistimal iddialarıyla #MeToo hareketinin fitilini ateşleyen ve geçtiğimiz günlerde yeni suçlamalarla itham edilen gözden düşmüş Hollywood patronu Harvey Weinstein'ın kronik miyeloid lösemi hastası olduğunu söyledi.

Harvey Weinstein'ın hapishanede kan kanserine yakalandığı öğrenildi... Avukatları ise mahremiyet gerekçesiyle Weinstein'ın sağlık durumu hakkında bilgi vermedi

Kaynaklar, Weinstein'ın New York'taki Rikers Adası'ndaki hapishanede tedavi gördüğünü de sözlerine ekledi. Mayo Clinic'e göre kronik miyeloid lösemi, kemik iliğinde nadir görülen bir kanser türüdür.

Weinstein'ın yasal sağlık temsilcisi Craig Rothfeld dün gece NBC News'e yaptığı açıklamada “Bay Weinstein'ın mahremiyetine saygı duyduğumuz için daha fazla yorum yapmayacağız.” dedi.

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HAPSE DÜŞTÜĞÜNDEN BERİ ÇOK CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİ YAŞAMAYA BAŞLADI

Weinstein'ın teşhis haberi sayısız sağlık sorununun ortasında geldi. Ünlü yapımcı geçtiğimiz ay, akciğerlerindeki ve kalbindeki önemli miktarda sıvının boşaltılması için acil bir kalp ameliyatı geçirmiş, temmuz ayında da hastaneye kaldırılmış ve Covid-19 ve çifte pnömoni (zatürre) testleri pozitif çıkmıştı.

Ashley Judd, Harvey Weinstein konusunda sessizliğini bozan ilk Hollywood yıldızı olmuştu

Weinstein'ın sağlık sorunları, Manhattan savcılarıyla 2020'de işlediği cinsel suçları yeni bir ceza iddianamesiyle birleştirme çabaları nedeniyle verdiği yasal mücadelenin ortasında ortaya çıktı.

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SAVCILAR DAVAYI BİRLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR, MAHKEME KARARI BOZUYOR

Savcılar yeni suçlamaları daha önce Weinstein'a yöneltilen suçlamalarla birleştirerek mahkemede birlikte yargılanmalarını sağlamaya çalışıyorlar.

Weinstein'ın New York'taki mahkumiyeti 23 yıllık hapis cezasını çekerken bu yıl bozulmuştu. New York Temyiz Mahkemesi, dönüm noktası niteliğindeki davanın hakiminin, davanın bir parçası olmayan iddialar hakkında kadınların ifade vermesine izin verme kararı da dahil olmak üzere uygunsuz kararlarla Weinstein'a önyargıda bulunduğuna karar verdi. Weinstein, yargılandığı duruşmalara gelirken yürümekte bile zorlanıyor

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AVUKATLARI ONU HAPİSTEN KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

Ancak Weinstein mahkemenin kararından sonra serbest kalmadı çünkü 2022 yılında Los Angeles'ta işlediği tecavüzden suçlu bulundu ve 16 yıl hapse mahkûm edildi.

Ünlü yapımcının hukuk ekibi bu mahkumiyeti temyize götürüyor ve onun özgürlüğüne kavuşması için uğraşıyor. Hollywood’da yıllarca Weinstein'ın cinsel tacizlerine ve saldırılarına maruz kalan ünlü yıldızlar ise duruma tepkili…