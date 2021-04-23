'TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul' Kanal D’de...

19-25 Nisan tarihleri arasında Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen “TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul” turnuvasının final maçı Pazar günü gerçekleşecek. Adrenalin ve rekabet dolu maçta kadın tenisçiler kupayı kaldırmak için mücadele edecek. O heyecan dolu dakikalar canlı olarak Kanal D’de yayınlanacak.

“TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul”, 25 Nisan Pazar günü saat 17.00’de Kanal D’de…

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