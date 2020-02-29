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Haber Giriş: 29.02.2020 - 22:57,Son Güncelleme:/

TDK'ya göre hangi üniversitenin adının kısaltması KÜ değildir?

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TDK'ya göre hangi üniversitenin adının kısaltması KÜ değildir?
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Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının son bölümünde, bir yarışmacıya sorulan soru merak uyandırdı. Ekran başında izleyenler sosyal medya ve internet üzerinden ilgi çeken sorunun cevabını araştırmaya başladı. Büyük para ödülüne sahip soru şu şekilde; TDK'ya göre hangi üniversitenin adının kısaltması KÜ değildir? İşte, o sorunun yanıtı haberimizde.

Pazartesi ve cumartesi günleri ekranlara gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. 29 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümde büyük para ödülüne sahip soru sosyal medyaya damga vurdu. İzleyenler o sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, TDK'ya göre hangi üniversitenin adının kısaltması KÜ değildir? İşte, o sorunun cevabı.

SORU:

TDK'ya göre hangi üniversitenin adının kısaltması KÜ değildir?

A: Kırklareli Üniversitesi

B: Kırıkkale Üniversitesi

C: Kastamonu Üniversitesi

D: Koç Üniversitesi

Doğru Cevap: A şıkkı

 

 

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