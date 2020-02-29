Pazartesi ve cumartesi günleri ekranlara gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. 29 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümde büyük para ödülüne sahip soru sosyal medyaya damga vurdu. İzleyenler o sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, TDK'ya göre hangi üniversitenin adının kısaltması KÜ değildir? İşte, o sorunun cevabı.

SORU:

TDK'ya göre hangi üniversitenin adının kısaltması KÜ değildir?

A: Kırklareli Üniversitesi

B: Kırıkkale Üniversitesi

C: Kastamonu Üniversitesi

D: Koç Üniversitesi

Doğru Cevap: A şıkkı