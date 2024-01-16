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Taze önyargılara bayat geçmişler... Yıldız isimler 'İnci Taneleri'nde buluştu!

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 07:35

Yayınlanan ilk teaser’larıyla büyük ses getiren Kanal D’nin yeni dizisi “İnci Taneleri”nin ilk fragmanı seyirciyle buluştu. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan dizi, bu kez duygusal sahneleriyle izleyenleri etkiledi.

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Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan, sanatçının başrolünü de üstlendiği “İnci Taneleri”nin ilk fragmanı yayınlandı.

Erdoğan’ın canlandırdığı Azem Yücedağ’ın ölen eşinin kabri başında “Merhaba sevgilim, merhaba” diyerek gözyaşlarına boğulduğu anlar, diziye olan merakı artırdı.

Taze önyargılara bayat geçmişler... Yıldız isimler İnci Tanelerinde buluştu

Fragmana Erdoğan’ın “Artık hiç silinmiyor kara lekeler. Sonsuza kadar peşinden geliyorlar. Taze önyargılara bayat geçmişler” cümleleri damga vurdu.

DEV OYUNCU KADROSU

Azem’in hapishaneden çıktıktan sonra çocuklarını aradığı sahnelere yer verilen fragmanda dizinin diğer oyuncuları Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Selma Ergeç, Furkan Rıza Demirel ve Orkuncan İzan da ilk kez seyirci karşısına çıktı.

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Taze önyargılara bayat geçmişler... Yıldız isimler İnci Tanelerinde buluştu

Selma Ergeç

Kendisi gibi öğretmen olan karısını öldürmekle suçlanan Azem’in hayata tutunma hikâyesini anlatan, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu BKM imzalı “İnci Taneleri” çok yakında Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

Taze önyargılara bayat geçmişler... Yıldız isimler İnci Tanelerinde buluştu

Dizide pavyon dansçısı Dilber’i canlandıran Hazar Ergüçlü’nün dansının yer aldığı teaser, bir rekora imza atarak 40 milyonun üzerinde izlenmişti.

 

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D

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