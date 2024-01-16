Taze önyargılara bayat geçmişler... Yıldız isimler 'İnci Taneleri'nde buluştu!

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Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan, sanatçının başrolünü de üstlendiği “İnci Taneleri”nin ilk fragmanı yayınlandı.

Erdoğan’ın canlandırdığı Azem Yücedağ’ın ölen eşinin kabri başında “Merhaba sevgilim, merhaba” diyerek gözyaşlarına boğulduğu anlar, diziye olan merakı artırdı.

Fragmana Erdoğan’ın “Artık hiç silinmiyor kara lekeler. Sonsuza kadar peşinden geliyorlar. Taze önyargılara bayat geçmişler” cümleleri damga vurdu.



DEV OYUNCU KADROSU



Azem’in hapishaneden çıktıktan sonra çocuklarını aradığı sahnelere yer verilen fragmanda dizinin diğer oyuncuları Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Selma Ergeç, Furkan Rıza Demirel ve Orkuncan İzan da ilk kez seyirci karşısına çıktı.

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Selma Ergeç

Kendisi gibi öğretmen olan karısını öldürmekle suçlanan Azem’in hayata tutunma hikâyesini anlatan, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu BKM imzalı “İnci Taneleri” çok yakında Kanal D’de seyirciyle buluşacak.



Dizide pavyon dansçısı Dilber’i canlandıran Hazar Ergüçlü’nün dansının yer aldığı teaser, bir rekora imza atarak 40 milyonun üzerinde izlenmişti.