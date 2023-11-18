Taylor Swift'e turne şoku: 23 yaşındaki hayranı konser alanında hayata veda etti

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Swift'in, Eras adını verdiği turnesinin Brezilya ayağında kendisini izlemek için konser alanına giden 23 yaşındaki Ana Clara Benedives adlı hayranı kalp durması nedeniyle hayatını kaybetti.

Korkunç olay cuma gecesi Rio De Janeiro'daki Estadio Olimpico Nilton Santos'ta meydana geldi. İddialara göre Taylor Swift'i izlemeye giden Ana Clara Benedives adlı 23 yaşındaki genç kız, şov başlamadan önce fenalaştı.

Kuzeni Estela Benevides'in Brezilya basınına anlattığına göre Ana Clara, bir anda kendinden geçti. Genç kız hemen hastaneye götürüldü ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doktorlar, Ana Clara Benevides'in ölüm nedenini kalp durması olarak açıkladı.

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Bu arada genç kızın konserin yapıldığı stadyumdaki bunaltıcı koşullar nedeniyle ölüme sürüklendiği ileri sürüldü.

Konsere giden ve Brezilya basınına konuşan bazı gençler,içeri girişte su şişesilerini yanlarına almalarına izin verilmediğini söyledi.

Binlerce kişinin Taylor Swift'i izlemek için toplandığı stadyumda sıcaklığın bir ara 60 santigrad dereceye kadar yükseldiği söylendi.Bu arada yaz mevsiminin hüküm sürdüğü ülkede genel bir sıcak hava dalgası yaşandığı da belirtildi.

Taylor Swift'in de konser sırasında bir ara sahneden görevlilere. izleyicilerine su verilmesi konusunda uyarı yaptığı görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Swift, acı haber üzerine bir sosyal medya paylaşımı yapıp üzüntüsünü dile getirdi.

Taylor Swift bu acı haberi aldıktan sonra bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Genç şarkıcı "Şu anda bu sözcükleri yazdığıma inanamıyorum" diye başladı paylaşımına.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü:" Bu geceki konserimden önce bir hayran kaybettiğimizi, kalbimin paramparça olduğunu söyleyebilirim. Buna ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Onun inanılmaz derecede güzel ve çok genç olduğu dışında elimde çok az bilgi var."

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Taylor Swift, konser sırasında bu durumdan söz etmediğini çünkü çok büyük bir acı içinde olduğunu sözlerine ekledi.

Swift, genç kızın kaybını derinden hissettiğini ve kalbinin Ana Clara'nın ailesi ve yakınlarıyla birlikte olduğunu satırlarına ekledi.

Sonra da paylaşımını şöyle bitirdi:" Bu turu Brezilya'ya getirmeye karar verdiğimizde olacağını düşündüğümüz en son şeydi. "

Taylor Swift'in Brezilya'daki ikinci durağı ise bu acı olayın yaşandığı Rio de Janeiro'nun ardından Sao Paolo olacak.