Tayfun Erdoğan kimdir ve kaç yaşındadır? Survivor Tayfun Erdoğan'ın biyografisi ve hayatı

Şarkıcı Emrah’ın Ebru Çolak’tan olan oğlu Tayfun Erdoğan, Survivor 2020'nin Gönüllüler takımında mücadele veriyor. Babası ile arasında yaşadığı bazı sorunları ekranlara taşıyan Survivor Tayfun, yarışmanın ilgi gören isimlerinden. Sosyal medyada da konuşulan Tayfun Erdoğan'ın biyografisi izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Tayfun Erdoğan kimdir? İşte, Tayfun Erdoğan'ın hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Şarkıcı Emrah’ın Ebru Çolak’tan olan oğlu Tayfun Erdoğan, bir dönem Bursa'da hayatını geçindirmek için komilik yapıyordu. Katıldığı evlilik programında Zahide Yetiş, yayın öncesi Tayfun'un evlenmek istediğini kendisiyle paylaştığını söyleyince talipleri programa bağlanarak yakışıklı gence evlilik teklifinde bulunmuştu. Evlenme istediğini canlı yayında belirten Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;

Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum.

Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.