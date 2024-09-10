TAY TV 18. Yaşında: Yeni Logo ve Programlarla İzleyicilerin Karşısında

Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 17:00
Eylül 2006’da yayın hayatına başlayan ve bu yıl 18. yaşına giren TAY TV, yarışseverlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeni yayın dönemine minimalist bir logo ile giren TAY TV, nal, padok ve hız sembollerini içeren bu yeni tasarımını kullanmaya başladı. Türkiye’nin 9 hipodromundan canlı at yarışı yayınları gerçekleştiren kanal, mevcut programlarının yanı sıra yeni yapımlarla da yarışseverlerle buluşacak.
Usta moderatör Esen Gök’ün sunumuyla hafta içi 12.00-14.00 saatleri arasında yayınlanan "Hipodromdan Güne Bakış", sektörün önde gelen isimleri Hakan Cantınaz, Eray Balcı, Barış Göksu, Cem Boşgelmez, Oktay Ohcak ve Barbaros Doruk’un yanı sıra kondisyoner ve jokey menajerleri Kamil Ertan ve Hakan Pelen’in son dakika bilgilerini ve güncel değerlendirmelerini yarışseverlerle paylaşıyor.TAY TV
Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz’ın moderatörlüğünü yaptığı ve usta yarış yazarları Eray Balcı ve Tolgahan İmal’in yorumlarıyla katkı sağladığı, Türk televizyon tarihinin "kesintisiz en uzun soluklu canlı yayın programı" unvanını elinde bulunduran "Son Düzlük" programı, bu yıl da 25. sezonuyla Cumartesi ve Pazar günleri 10.30-13.00 saatleri arasında atçılarla buluşmaya devam ediyor.
Ağustos ayında ilk bölümü yayınlanan, yapım koordinatörlüğünü Fatih Çalı’nın üstlendiği "Şampiyonlar Yüzüyor" iç yapım belgeseller serisinin yeni bölümleri, Barbaros Doruk, Enver Arslan ve Oktay Ohcak’ın hazırlayıp sunduğu Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi "Beyaz Bayrak Ayna" programının yanı sıra kanalın markalaşmış yetiştiricilik programı "Gündem Yetiştiricilik", ödüllü yarışmalar, tartışma programları ve atçılık gündemine özel yayınlarla TAY TV, önümüzdeki günlerde izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.