TAY TV 18. Yaşında: Yeni Logo ve Programlarla İzleyicilerin Karşısında

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Usta moderatör Esen Gök’ün sunumuyla hafta içi 12.00-14.00 saatleri arasında yayınlanan "Hipodromdan Güne Bakış", sektörün önde gelen isimleri Hakan Cantınaz, Eray Balcı, Barış Göksu, Cem Boşgelmez, Oktay Ohcak ve Barbaros Doruk’un yanı sıra kondisyoner ve jokey menajerleri Kamil Ertan ve Hakan Pelen’in son dakika bilgilerini ve güncel değerlendirmelerini yarışseverlerle paylaşıyor.

