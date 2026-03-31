Tatile birlikte çıktılar… Fotoğrafları ayrı ayrı paylaştılar

Haberin Devamı

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet, çıktıkları tatilden samimi plaj fotoğraflarını paylaştı.

Ancak bunu yaparken yan yana poz vermediler ya da birbirlerinin fotoğraflarını paylaşmadılar.

Yerini belirtmedikleri tropik bir tatil cennetinde oldukları belli olan genç aşıklar bu tatil boyunca verdikleri plaj fotoğraflarını ayrı ayrı kendi Instagram hesaplarından paylaştı.

Aynı sahilde oldukları fotoğraflardan belli olan ünlü çift pozları da belli ki birbirlerine vermişlerdi…

Haberin Devamı

28 yaşındaki Kylie Jenner ve 30 yaşındaki Timothee Chalamet 3 senelik ilişkilerini artık meraklı gözlerden saklamıyorlar ve birçok etkinliğe ve ödül törenlerine de birlikte katılıyorlar.

Ancak iki sevgili bu aşkı sosyal medya üzerinden henüz paylaşmış değil. Birçok çift için sosyal medyadan birlikte çekilmiş aşk pozlarını paylaşmak son zamanların en gözde aşk ve ilişki ilanı şekli haline geldi.

Kylie ve Timothee çifti ise sanki bundan özellikle kaçınıyor gibi davranıyorlar ve kamuoyunun önüne el ele çıksalar da bu samimi aşk ilanı bir türlü yapmıyorlar.

Jenner ve Chalamet 2023'ten beri birlikte ve 2026 Altın Küre Ödülleri'nden sonra Kylie’nin sevgilisinin sadece elinin fotoğrafını paylaşması dışında Instagram'da ilişkilerini resmi olarak duyurmadılar.

Kylie Jenner, 2026 Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri de dahil olmak üzere birçok ödül töreninde sevgilisini desteklemek için hep yanında oldu ve Timothee Chalamet de bunu karşılıksız bırakmadı.

Haberin Devamı

Timothee ödül konuşması sırasında sahneden Kylie Jenner’a hitap ederek “Üç yıldır birlikte olduğum partnerime teşekkür etmek istiyorum. Bu ilişki için minnettarım” demiş ve ona “Seni seviyorum” diye seslenmişti.

Ünlü çift en son mart ayı başında 2026 Oscar Ödülleri'nde birlikte samimi pozlar verdiler.

Timothee Chalamet yakın zamanda verdiği röportajlarda evlenme planlarından bahsetmiş, Jenner ise gelecekte daha fazla çocuk sahibi olma arzusunu açıkça dile getirmişti.

Artık milyarder bir iş kadını olan ünlü ekran yıldızı 2017-2023 yılları arasında birlikte olduğu eski sevgilisi Travis Scott'tan 8 yaşında Stormi adında bir kızı ve 4 yaşında Aire adında bir oğlu var.