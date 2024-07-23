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Taşıyıcı 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 ne zaman çekildi?

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Taşıyıcı 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Taşıyıcı 3 ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 15:03

Taşıyıcı 3 filmi konusu ve oyuncular tarafından merak ediliyor. Yaz aylarında dizilerin sezon arası vermesiyle farklı ve keyifli yapımlar da izleyici karşısına çıkıyor. Jason Statham'ın başrolde yer aldığı yapım bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Peki Taşıyıcı 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

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Sevilen aksiyon filmlerinden Taşıyıcı 3, 2008 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Olivier Megaton'ın oturduğu yapım yeniden ekranlara geliyor. Taşıyıcı 3 filminin konusu nedir? Taşıyıcı 3 oyuncuları kimlerdir? İşte filmle ilgili bilgiler...

TAŞIYICI 3 KONUSU NEDİR?

Frank, Marsilya’daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid’in kaçırılan kızı Valentina’yı Karadeniz kıyısındaki Odessa’ya götürmekle yükümlüdür. Frank, yolculuk sırasında bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır.

TAŞIYICI 3 OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham
Robert Knepper
Natalya Rudakova
Robert Knepper
François Berléand
Eriq Ebouaney

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