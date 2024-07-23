Taşıyıcı 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 ne zaman çekildi?

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Sevilen aksiyon filmlerinden Taşıyıcı 3, 2008 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Olivier Megaton'ın oturduğu yapım yeniden ekranlara geliyor. Taşıyıcı 3 filminin konusu nedir? Taşıyıcı 3 oyuncuları kimlerdir? İşte filmle ilgili bilgiler...

TAŞIYICI 3 KONUSU NEDİR?

Frank, Marsilya’daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid’in kaçırılan kızı Valentina’yı Karadeniz kıyısındaki Odessa’ya götürmekle yükümlüdür. Frank, yolculuk sırasında bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır.

TAŞIYICI 3 OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham

Robert Knepper

Natalya Rudakova

Robert Knepper

François Berléand

Eriq Ebouaney