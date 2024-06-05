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Taş Kağıt Makas'tan sezon arası... Nefesler tutuldu: Umut içine düştüğü cehennemden kurtulabilecek mi?

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#Taş Kağıt Makas#Taş Kağıt Makas Sezon Finali#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 10:46

Yayın hayatına başladığı günden bu yana sürükleyici hikayesi ve aksiyon dolu sahneleri ile ekrana farklı bir soluk getiren dizi “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yaz arasına giriyor. Sezon finaliyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan diziden yayınlanan tanıtım filmleri merak uyandırdı.

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14’üncü bölümü ile sezona ara verecek olan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin Bünyamin Emirkıran’ın “Bana kurduğunuz komplonun cezasını hepiniz çekeceksiniz. “sözleri ile başlayan yeni tanıtımı, Umut’un boğazına dayanan bıçak ile son buluyor.

Taş Kağıt Makastan sezon arası... Nefesler tutuldu: Umut içine düştüğü cehennemden kurtulabilecek mi

Bölümden yayınlanan ikinci tanıtım filminde ise Emirkıran’ların artık yolun sonuna geldiğinin sinyali veriliyor. Umut'a kurulan tuzağın hikayenin gidişatını nasıl etkileyeceği ise gizemini koruyor.

Taş Kağıt Makastan sezon arası... Nefesler tutuldu: Umut içine düştüğü cehennemden kurtulabilecek mi

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in üstlendiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nun yapımını MF Yapım üstleniyor.

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Taş Kağıt Makastan sezon arası... Nefesler tutuldu: Umut içine düştüğü cehennemden kurtulabilecek mi

Senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen ve Atsız Karaduman gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

Taş Kağıt Makastan sezon arası... Nefesler tutuldu: Umut içine düştüğü cehennemden kurtulabilecek mi

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu sezon finali bölümü ile 5 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

Taş Kağıt Makastan sezon arası... Nefesler tutuldu: Umut içine düştüğü cehennemden kurtulabilecek mi

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#Taş Kağıt Makas#Taş Kağıt Makas Sezon Finali#Kanal D

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