Taş Kağıt Makas'tan muhteşem final: Umut kazandı!

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Ölen abisinin hesabını sormak için Harun ile yakınlaşan Güneş, ihtiyacı olan son belgeye de ulaştı.

Mahkeme günü geldiğinde Fecir, sanık sandalyesinde yerini alırken; Umut sırayla bütün tanıklarının dinlenmesini sağladı.

Sıra duruşmanın kilit ismi Adem'e geldiğine nefesler tutuldu.

Fecir'i hapse attırmak için son bir adımı kalan Umut, Adem'in söyledikleri ile şoke oldu.

Küçük çocuk Cengiz'i öldürenin Marko Karaormanlı olduğunu ancak Fecir Emirkıran'ın olay yerinde olmadığını söyledi.

Dizinin final bölümünde;

Adem'in konuşmalarına bir anlam veremeyen Umut, çok geçmeden olayın arkasındaki kişinin Harun Yakar olduğunu öğrendi.

Haberin Devamı

İntikam almaya yemin eden Umut, abisi Timuçin için Harun Yakar'a yaklaşan Güneş ile güç birliği yaptı.

Son davadan da aklanan Fecir, kaybettiği her şeyi bir bir geri aldı. Emirkıranlar eski günlerine daha güç geri döndü. Abisi ve babası arasındaki gerilimden sıkılan Rüya, Türkiye'den gitmeye karar verdi.

Bu kararını Efe Savcı ile paylaşan Rüya, beklemediği bir tahdit ile karşı karşıya kaldı.

Ya burada kalırsın ya da sırrın bende kalmaz Rüya!

Babasının baskısına dayanamayan Fecir, Emirkıran Holging'i Bünyamin Emirkıran'a devretmeyi kabul etti.

Hazırlıkları günler öncesinden başlayan devir teslim töreninin gizli kahramanı Umut Tanrıkulu idi...

Güvenlik zafiyetinden yararlanan Umut, gizlice holding binasına girdi ve ihtiyacı olan kilit dosyayı aldı.

Ekibiyle birlikte Emirkıranlar'a ait evlerde arama yapan Alev, iki erkek cesedini buldu.

Alev, durumu hemen Umut'a haber verdi.

Cesetlerden biri Marko Karaormanlı'ya ait... Diğeri Azad Emirkıran'a…

Adli tıp uzmanından cesetlerin profesyonel bir şekilde temizlendiğini öğrenen Umut, taşları birleştirdiğinde Efe Savcı'ya ulaştı...

Haberin Devamı

Köşeye sıkışan Efe ve Fecir, Umut'tan kurtulmak için tek yolun onu öldürmek olduğuna karar verdiler.

En büyük düşmanlarını ortadan kaldırmak için harekete geçen ikili, Umut ile Harun Yakar'ı tartışırken gördüler.

Umut'u davadan vazgeçirmek için uğraşan Harun, eski ortağını ikna edemeyince onu vurdu. 'Kahraman avukat' hayatını kaybederken Efe ile Fecir, şoke olmuş bir şekilde olay yerinden kaçtılar...

Tutuklanarak cezaevine götürülen Harun Yakar, mahkemeye çıkarıldı.

Aralarında Alev, Ruşen ve Efe Savcı'nın da olduğu tanıklar tek tek Harun Yakar aleyhine ifade verdiler.

Haberin Devamı

Harun Yakar son kez söz alıp 'en doğru kararı vereceğinize eminim, başka söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi.

Karar açıklanmak üzereyken duruşma salonunun kapısı açıldı... İçeri giren kişi Umut Tanrıkulu'ydu...

En başından beri yaşananların Harun ve Umut'un planı olduğu ortaya çıktı.

Kendini öldür gösteren Umut, arka planda Emirkıranlar ile Efe Savcı'yı bitirecek tüm planları toplamaya devam etmişti. Umut'un en büyük işbirlikçilerinden biri de Rüya Emirkıran'dı…

Elindeki delillerle birlikte mahkeme heyetinin karşısına çıkan Umut, Efe Savcı'nın tutuklanmasını sağladı.

Haberin Devamı

Polislerin kendisini almak için holding binasına geldiğini gören Fecir, babasından yardım istedi. Bünyamin ise oğlunun yardım talebini reddetti.

Babasının 'senden kurtuluyorum' sözleriyle çılgına dönen Fecir, onu boğarak öldürdükten sonra polisler tarafından götürüldü.

Fecir Emirkıran'ın hapishanedeki ilk ziyaretçisi Umut Tanrıkulu oldu...

Adem'e babası olduğunu söylemenin yollarını arayan Harun, sonunda başardı.

Aşık olduğum kadın var ya... Bir daha hiç bulamadığım kadın... Zeynep... Senin annen...

Cengiz'in ölmeden önce her şeyi kendisine anlattığı söyleyen Adem "Ben gerçeği biliyordum ama sen söyle istedim" dedi. Duydukları ile şoke olan Harun, oğluna sıkı sıkı sarıldı...

Zor günleri geride bırakan ekip, Adem'in doğum günü için bir araya geldi.

Haberin Devamı

Harun barodan ayrıldı... Güneş'i ve oğlu Adem'i yanına alarak Ege'ye gitti.

Ruşen, İstanbul'da kalıp mesleğine devam etti...

Rıza'nın hastalığı daha da ilerlerdi, hatırladığı her şeyi yavaş yavaş unutmaya başladı...

Umut ile Alev, sonsuza kadar birlikte savaşmaya ve birlikte vazgeçmeye söz verdiler...