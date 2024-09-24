Taş Kağıt Makas’ta yepyeni bir hikâye

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Sıradışı bir hafızaya sahip Umut’un (Ekin Koç) babasının masumiyetini kanıtlama mücadelesini konu alan dizinin geçen çarşamba ekrana gelen ilk bölümünde, Umut ve Alev kurulan komplo sonucu bebeklerini kaybetti. Alev’i canlandıran Serra Arıtürk önümüzdeki bölümlere dair ipuçları verdi.



ADALET ARAYIŞINA DEVAM



Heyecanlı bir sezon olacağını söyleyen Serra Arıtürk, şöyle konuştu: “Yeni sezonda Umut ve Alev’in birbirini anlama ve koruma mücadelesini göreceğiz. Bu uğurda ödedikleri bedeller de savaşı körüklemeye devam edecek. Yine kendi imkânlarıyla adalet arayışına devam edecekler. Bunlar olurken bir arada kalmayı başarabilecekler mi, ben de merak ediyorum bunu. Çok daha dinamik, merak uyandıran ve heyecanlı bir sezonun bizi beklediğine eminim.” Farklı hikâyesi ve alışılmışın dışındaki karakterleriyle izleyici kitlesini genişleten ‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’, çarşamba akşamları yeni bölümleriyle Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

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Dostlarıyla aynı projede

‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nun oyuncu kadrosuna ikinci sezonda Uraz Kaygılaroğlu da dahil oldu. Yeraltı dünyasından Marko karakterine hayat veren oyuncu, “Ekip, eskiden de birlikte çalışmaktan çok keyif aldığım dostlarımla dolu. Birlikte ortak dili konuşabildiğimiz ve eğlendiğimiz bu macera ekrana da yansıyorsa ne mutlu bana, bize” dedi. Kaygılaroğlu, “Bana izleyicilerden gelen dönüşler arasında en çok dikkat çekenlerden biri, ‘Diziye devam edecek misin?’ sorusu. Gerçekten bilmiyorum, şu an için tadını çıkarıyorum” diye konuştu.