Taş Kağıt Makas'ta heyecan dorukta! Gerçek suçlular ceza alacak mı?

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KİM GALİP OLACAK?

Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı Taş Kağıt Makas’ın yayınlanacak olan yeni bölümünde sular durulmayacak. Tanıtımları ile merak uyandıran dizinin 8’inci bölümün konusu ise şöyle;

İçine düştüğü tuzaktan kurtulmanın yollarını arayan Umut, Alev’in de yardımıyla kendini aklayacak bir yola girmeyi başarır. Ama Harun Yakar ve Kadri Palaz’la da görülecek bir hesabı daha vardır. Rıza’nın sağlık durumunun kötüye gitmesiyle birlikte, Umut için zaman daralmaya başlar. Alev’e karşı olan takıntısı günden güne artmaya başlayan Fecir, yaşadığı bir kırılmayla birlikte dibe doğru sürüklenir.

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Eski Fecir’in kalıntıları yeniden gün yüzüne çıkar. Fecir, Umut tehdidiyle mücadele ederken daha büyük bir düşmanla; kendiyle yüzleşmeye başlar. Harun Yakar, herkes için en doğru kararları verdiğini düşünürken; kendini büyük bir sınavın ortasında bulur. Üstelik bu sınav, Kadri abisinin hayatını yakından ilgilendirir. Yıllar önce bir çocuk olarak karşısına çıkan Umut, şimdi rakip avukatı olacaktır. Tecrübe ve hafıza karşı karşıya gelir. Bu büyük kapışmadan kim galip çıkacaktır? Harun Yakar mı? Umut Tanrıkulu mu?

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni bölümü ile bu akşam Kanal D’de ekrana gelecek.