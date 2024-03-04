Taş Kağıt Makas'ın yeni tanıtımı merak uyandırdı

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Dizinin 6 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünden bir tanıtım filmi izleyici ile buluştu.

Babasının başına gelenlerden sonra tek başına kalan Umut’un duygusal anları ile açılış yapan fragman sürükleyici sahneleri ile de dikkat çekti.

Tanıtım hikâyeye dair merakı iyice yükseltirken; Büşra Korkmaz cinayeti ile başlayan sürecin herkes için çetin geçeceğinin sinyalini verdi.

MAHKEMEDE HARUN YAKAR SÜRPRİZİ

Ozan Güven’in canlandırdığı; lüks yaşamı, tatlı dili ve flörtöz tavırlarıyla bilinen avukat portesinin dışında kalan Harun Yakar’ın, 22 yaşında iken öldürülen Büşra Korkmaz cinayetinin faili olarak tutuklanan Rıza Tanrıkulu’nun avukatlığını üstlendiği görüldü.

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Olayın yaşandığı tarihte Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Umut’un, kumar masasında otururken ekrana gelen görüntüleri ise soğuk duş etkisi yarattı. Olağan üstü hafızasıyla gecekondu mahallesindeki herkesin takdirini kazanan Umut’un kumar sahnesi ikinci bölümün senaryosuna dair merakı ikiye katladı.

HARUN YAKAR’IN UMUT’U!

Taş Kağıt Makas’ın ikinci bölümünden yayınlanan tanıtım filminde Harun Yakar, avukatlığını üstlendiği Kadri Palaz’a (Hüseyin Avni Danyal) Umut’tan bahsetti. “Çocukta acayip bir hafıza var. Gördüğü her şeyi kaydediyor; kamera gibi... Çok acayip abi.” dediği anlar ikilinin, “Umut ile ilgili bir planları mı var?” sorusunu akıllara getirdi.

“Harun Yakar davayı neden kabul etti? Umut’un yolu, Fecir (Burak Yörük) ile ne zaman kesişecek? Sosyopat olan Fecir’in babası ile arasında ne var? Umut, neden kumar masasında? Kadri ve Harun’un Fecir ile ilgili yeni planı ne? ve konservatuar mezunu 22 yaşındaki Büşra’yı kim, nasıl öldürdü?” gibi soruların akıllarda soru işareti bıraktı.