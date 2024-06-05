'Taş Kağıt Makas'ın sezon finali nefes kesti... Umut'u kim öldürdü?

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Büşra Korkmaz'ın öldürüldüğü gecenin güvenlik kamerası kayıtlarını mahkemeye sunan Umut, 5 yıl sonra babasını özgürlüğüne kavuşturmayı başardı.

Alev, Harun, Rıza, Umut ve Neşet kötü günlerin intikamını alırcasına birlikte pikniğe gittiler. Ancak mutluluk uzun sürmedi.

Umut, Kadri Palaz cinayetinin baş şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olup biteni anlamaya çalışan Alev, silahın üzerinde Umut'un parmak izine rastlandığını öğrendi…

Umut'un karşısında bir kez daha Emirkıranlar vardı...

Dizinin yeni bölümünde;

Umut'a kurulan komplonun farkında olan Harun, onun avukatlığını üstlendi ve Emirkıranlar'a meydan okudu.

Haberin Devamı

100 tane Süreyya toplasanız... Ülkenin tüm hakim ve savcılarını da alsanız beni yenemezsiniz. Yurtdışına kaçabiliyorsanız bence hemen kaçın

Kadir Palaz'ı öldürmek şüphesiyle tutuklanan Umut'un nezarette ilk ziyaret eden babası ve Harun oldu.

Alev'in aile restoranına giden Cevher, savcıyı mesleğinden istifa etmeye zorladı. Teklifi kabul etmemesi halince ailesinin başının belaya gireceğini anlattı.

Harun'un karavanında ziyaret eden Fecir, Azad ile birlikte yanında getirdiği hediyeleri ona verdi: Neşet ve Ruşen!

Hapishanede Umut ile karşılaşan Bünyamin, ona yıllar öncesine ait eski bir hikayeyi anlattı.

Babasının hayatından endişe eden Umut, Alev'i aradı. İkilinin konuşması silah sesleriyle bölündü. Durumun ciddiyetinin farkında varan Umut, sevdiklerinin hayatını kurtarmak için davasından vazgeçti, bunun karşılığında özgürlüğüne kavuştu.

Umut'un ardından bir hamle de Alev'den geldi. Alev, mesleğinden istifa etti.

Haberin Devamı

Emirkıran suç örgütü davasının ilk duruşması için beklenen gün geldi.

Rüya elindeki tüm belge ve delillerle babasını savunurken, karşısında Harun ve Umut vardı.

İkilinin kaybedeceğinden emin olan Rüya, her geçen dakika biraz daha üstünlük kurdu.

Savcı Süreyya, ekip arkadaşı Cevher Komiser'in zan altında bırakıldığını söyledi ve tanık olarak dinlenmesini istedi.

Cevher Komiser'in "Büşra Korkmaz cinayetini Emirkıranlar için örtbas ettik ve bunu sizin talimatınızla yaptım demesi başta Süreyya olmak üzere herkesi şoke etti.

Yapamazdık Büşra… Vazgeçemezdik…

Harun ve Umut, peş peşe sordukları sorularla Cevher'in her şeyi itiraf etmesini sağladılar. Süreyya'nın tüm itirazlarına rağmen mahkeme başkanı Cevher'in bildiklerini anlatmasını istedi.

Haberin Devamı

Beklenmedik itirafların ardından Harun, Umut ve Alev ellerindeki tüm delilleri tek tek mahkemeye sundular.

Duruşmanın sonunda Savcı Süreyya, Bünyamin Emirkıran, Komiser Cevher'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isme ceza yağdı.

Vakit kaybetmeden kardeşi Fecir'i arayan Rüya, ona her şeyin bittiğini ve başsavcının Büşra Korkmaz cinayetiyle ilgili yakalama kararı çıkardığını söyledi. Rüya, Fecir'e 'o evden hemen çıkın' dedi.

Mahkeme salonunda Umut ile yüzleşen Rüya 'Senin sağlamaya çalıştığın adalet benim bütün hayatımı yıkıp geçti... Ben seni korumak için neler yaptım? Senin nefretinin bedelini şimdi hep beraber ödüyoruz." dedi.

Haberin Devamı

Rüya'ya "Ben senin içindeki iyiliği gördüm..." diyen Umut, ondan Fecir'i teslim olmaya ikna etmesini istedi.

Umut'un sözleriyle kendine gelen Rüya, Fecir'i arayıp teslim olmasını istedi.

Ben bu ailenin iyi olması için üstüme düşen her şeyi yaptım, şimdi sıra sende

Kendini köşeye sıkışmış hisseden Fecir, faturayı Azad'a kesti. Duyduklarına daha fazla dayanamayan Azad, silahını Fecir'e çevirdi.

İkili arasında çıkan arbedede Fecir vuruldu.

Savcının talimatıyla Emirkıranlar'ın villasına giden polisler, Fecir'i eli kolu bağlı ve yaralı bir şekilde buldular.

Gözaltına alınan Fecir, Büşra'yı amcasının oğlu Azad Emirkıran'ın öldürdüğünü söyledi. Fecir, çıkarıldığı mahkemede delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Büşra'nın mezarına giden Umut, Harun ile konuştu ve ondan Büşra davasından vazgeçmemek için söz aldı.

Dizinin final sahnesinde;

Mahkeme heyeti duruşma salonundaki yerlerini aldı. Bu kez sanık koltuğunda Harun Yakar vardı...

Başkan herkesi şoke eden soruyu sordu: Umut Tanrıkulu'nu sen mi öldürdün?