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'Taş, Kağıt, Makas'ın hazırlıkları tamamlandı

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#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Ozan Güven
Taş, Kağıt, Makasın hazırlıkları tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 10:23

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Kanal D’nin yakında ekrana gelecek dizisi “Taş, Kağıt, Makas’ın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

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Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu, adaletsizliğin sorgulandığı sürükleyici bir hikayeyi izleyici ile buluşturacak olan dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Ataizi, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip gibi başarılı isimlerin kadroda yer aldığı dizinin okuma provası ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Taş, Kağıt, Makasın hazırlıkları tamamlandı

Ozan Güven, üç yıl aradan sonra yeniden setlere dönüyor.

Kore yapımı, Remember: War Of The Son’dan uyarlanan dizide sürpriz bir karakter ile setlere geri dönen oyuncunun canlandıracağı karakter şimdiden merak konusu oldu.

Taş, Kağıt, Makasın hazırlıkları tamamlandı

Ozan GÜVEN

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Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş‘in kaleme aldığı “Taş Kağıt Makas” dizisi, gecekondu mahallesinde yaşayan Umut’un (Ekin Koç), düzenin gerçek sahiplerine karşı babasının suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşıyla ekrana gelecek.

Taş, Kağıt, Makasın hazırlıkları tamamlandı

Hande ATAİZİ

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan dizide Umut karakterine hayat veren Ekin Koç, ilk kez bir hipertimezi hastasına (hipertimezi: sıradışı hafıza yeteneği) hayat verecek. Umut’un olağanüstü hafıza yeteneğiyle adalet arayışını sürdüreceği “Taş Kağıt Makas” yakında Kanal D’de…

Taş, Kağıt, Makasın hazırlıkları tamamlandı

Ekin KOÇ

Taş, Kağıt, Makasın hazırlıkları tamamlandı

Serra ARITÜRK

Taş, Kağıt, Makasın hazırlıkları tamamlandı

Burak YÖRÜK


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#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Ozan Güven

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