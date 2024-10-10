Taş Kağıt Makas'ın 18. bölümünde neler oldu? Mahkeme salonunda Umut'u yıkan sözler

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Dizinin önceki bölümünde;

Rüya üzerindeki baskıya daha fazla dayanamadı ve Marko'nun kendisini tehdit ettiğini Fecir'e anlattı.

Abi kardeşi bu kez her hamlesini Emirkıranlar'ı bitirmek için yapan Marko'ya karşı birleştiler.

Fecir ile Marko'nun tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Elindeki bıçakla Fecir'i öldürmeye çalışan Marko'yu Rüya'nın silahından çıkan kurşunlar durdurdu.

Kardeşini ve kendisini cinayetten kurtarmak isteyen Fecir, Efe Savcı'dan yardım istedi.

İki kardeş, Efe Savcı'yı beklerken karşılarında bir anda Umut Tanrıkulu'nu görünce büyük şok yaşadı.

Dizinin yeni bölümünde;

İhbar üzerine olay yerine gelen Savcı Alev, Umut'a uzaklaştırma kararını hatırlattı. Elindeki delillerle birlikte Fecir'i yakalatacağından emin olan Umut, yaşayacağı hayal kırıklığından habersizdi...

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Fecir'e yardım eden Efe Savcı cesedi ve tüm delilleri ortadan kaldırdı. Cinayet mahalline gittiğinde bomboş bir manzara ile karşılaşan Alev, Fecir'in profesyonel birinden yardım aldığını anladı.

Neye uğradığını şaşıran Umut'un elindeki son koz çektiği fotoğraftı...

Harun, avukatlığa geri dönmenin yollarını arayan Umut'a üniversiteden hocası olan Vicdan'ın yardım edebileceğini ancak kendisini sevmediği için işinin zor olduğunu söyledi.

Israra dayanamayan Harun, cesaretini toplayıp Vicdan Hoca'nın karşısına çıktı. Harun Yakar, başlarda ret yanıtını alsa da, sonunda Umut'u kurtaracak hamleyi öğrendi.

İmajını kurtarmak isteyen Fecir, katıldığı canlı yayında hiç de beklemediği bir şekilde köşeye sıkıştı.

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Fecir'in çaresizliği Alev'e verdiği sözü tutmaya kararlı olan Umut'un beklediği anı da beraberinde getirdi...

Yayına telefonla bağlanan Umut, Fecir'e karşı en büyük kozunu oynadı.

Fecir'i cinayet fotoğrafını basına vermekle tehdit eden Umut, hapisten çıkmak için gün sayan Bünyamin ile konuştu ve hakkındaki şikayetin geri alınmasını sağladı.

Bünyamin'in eve geri dönüşü Fecir'in hiç hoşuna gitmedi. Fecir, aylar sonra karşısında gördüğü babasına meydan okudu.

Efe Savcı ile konuşan Fecir, Umut'un elinin çok güçlü olduğunu ve hiçbir şeyin onu durduramayacağını söyledi.

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Umut o mahkemeye çıkacak... Adem'i de konuşturacak... Umut'un avukat, Alev'in savcı olduğu bir davada ben hiçbir şey yapamam!

Büyük bir çıkmaza giren Fecir, kardeşi Rüya ile dertleşti.

Ölen abisinin hesabını sormak için Harun ile yakınlaşan Güneş, ihtiyacı olan son belgeye de ulaştı.

Dizinin final sahnesinde;

Mahkeme günü geldiğinde Fecir, sanık sandalyesinde yerini alırken; Umut sırayla bütün tanıklarının dinlenmesini sağladı.

Sıra duruşmanın kilit ismi Adem'e geldiğine nefesler tutuldu.

Fecir'i hapse attırmak için son bir adımı kalan Umut, Adem'in söyledikleri ile şoke oldu.

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Küçük çocuk Cengiz'i öldürenin Marko Karaormanlı olduğunu ancak Fecir Emirkıran'ın olay yerinde olmadığını söyledi.