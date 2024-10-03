Taş Kağıt Makas'ın 17. bölümünde neler oldu? Umut'un eli artık daha güçlü

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Dizinin önceki bölümünde;

Duruşma günü geldiğinde Rüya tüm delilleri Marko'yu aklamak için kullandı. Elinde hiçbir şey kalmayan Umut ise Fecir'in salona girmesiyle daha da çaresiz bir durumun içine düştü.

Günün sonunda Marko ve Fecir adliyeden ellerini kollarını sallayarak çıktılar.

Güneş ile birlikte DNA testinin sonucunu almaya giden Harun, Adem'in oğlu olduğunu öğrendi.

Daha duruşmanın şokunu atlatamayan Umut'a bir kötü haber daha geldi. Ruşen, Umut'a mahkeme salonunda Fecir'e attığı yumruk için baronun hakkında soruşturma başlatacağını söyledi.

Umut savunmasını vermek için adliyeye gittiğinde, Alev'in savcılığa geri döndüğünü öğrendi.

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Artık biz diye bir şey yok... Kızımız için adaleti ben sağlayacağım!

Umut Tanrıkulu cinayetinin davasında, görgü tanığı duruşma salonuna davet edildi.

Ruşen, "Umut Tanrukulu'nu Harun Yakar mı öldürdü?" sorusuna "Evet" yanıtını vererek başta Alev olmak üzere herkesi şoke etti.

Dizinin yeni bölümünde;

Hapishaneye ziyarete gittiği babasının söyledikleriyle şoke olan Fecir, soluğu Marko'nun yanında aldı.

Geceyi Rüya ile geçiren Marko, sunduğu teklif ile avukatı köşeye sıkıştırdı.

Babanın özgürlüğüne karşılık, Fecir'in hesabındaki bütün parayı bana göndereceksin ve ortaklık belgelerimizi...

Kardeşine ihanet etmek istemeyen Rüya, Marko'nun yanından ayrıldı.

Emirkıranlar'ı avucunun içine alan Marko'nun bundan sonra tek bir planı vardı: Adem'i bulmak...

Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Harun, babalığa iyice alıştı.

Avukat Güneş, Harun'un ofisinde işe başladı. Cengiz'in davasında sonuca ulaşmak için tek çare'nin Adem'in şahitliği olduğunu söyleyen Güneş'e Harun'un yanıtı netti:

Onu mahkemeye çıkarmam!

Fecir'i öldürmeyi kafasına koyan ve onu adım adım takip eden Umut, hiç beklemediği bir manzarayla karşı karşıya kaldı.

Her yerde aradığı Adem, Fecir'in arabasındaydı...

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Vakit kaybetmeden Harun'un yanına giden Umut, ona gördüklerini anlattı. Harun'un yaşadığı korku ve panik yüzüne yansıdı.

İzzet'in bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçmayı deneyen Adem'in bu çabası başarısız oldu.

İkili arasında geçen konuşmaya şahit olan Marko, 'en has adamım' dediği İzzet'in elini kırdı. Öte yandan sürekli ortalıktan kaybolma planları yapan Marko, Adem'i de yanında götürmeye karar verdi.

Küçük çocuğu bulmaya kararlı olan Adem, Fecir'in adamının arabasını takip etmeye başladı.

Sonunda Adem'in olduğu adrese ulaşmayı başaran Harun, beklemediği bir anda Fecir'e yakalandı.

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İlk hamlesi başarılı olmayan Harun, Umut'un yaptığı plana sadık kalmaktan başka çaresi olmadığını anladı.

Umut, Harun ve Güneş Adem'i kaçırmayı başarırken aynı dakikalarda Rüya, Marko'nun şartlarını yerine getirmekle meşguldü.

Rüya üzerindeki baskıya daha fazla dayanamadı ve Marko'nun kendisini tehdit ettiğini Fecir'e anlattı.

Abi kardeşi bu kez her hamlesini Emirkıranlar'ı bitirmek için yapan Marko'ya karşı birleştiler.

Fecir ile Marko'nun tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Elindeki bıçakla Fecir'i öldürmeye çalışan Marko'yu Rüya'nın silahından çıkan kurşunlar durdurdu.

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Aynı dakikalarda Harun ise oğlu Adem ile kendisini bekleyen Güneş'in arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Ekiplerle birlikte Güneş'in aracının önün kesen Alev, Adem'i teslim aldı.

Dizinin final sahnesinde,

Kardeşini ve kendisini cinayetten kurtarmak isteyen Fecir, Efe Savcı'dan yardım istedi.

İki kardeş, Efe Savcı'yı beklerken karşılarında bir anda Umut Tanrıkulu'nu görünce büyük şok yaşadı.