Taş Kağıt Makas'ın 16. bölümünde neler oldu? Mahkeme salonu karıştı, Umut için karar verildi...

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Dizinin önceki bölümünde;

Alev ile Adem'i eve bırakmaya hazırlanan Efe Savcı'nın arabasına motosiklet çarptı. Yerde yatan kuryeye yardım etmek için arabadan inen savcı uğradığı saldırı sonucu bayıldı. Her şeyin planlı olduğunu fark eden Alev, Adem'e kaçmasını söyledi. Çıkan arbedede Alev merdivenlerden düştü.

Karısının başına gelenleri öğrenen Umut, panikle hastaneye koştu. Doktordan duydukları ise hayatını alt üst etti:

Maalesef bebeği kaybettik

Herkesin hayatı bir anda değişirken Adem'in elindeki künyeden küçük çocuğun annesine ulaşan Harun, yüzleştiği gerçekle şoke oldu:

Bu fotoğraftaki senin annen mi?

Dizinin yeni bölümünde;

Adem'in hala bulunamadığını öğrenen Marko, hesabını önce Fecir'e sonra diğer adamlarına kesti.

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Zor günler geçiren Alev'i teselli etmeye çalışan Umut, 'bu davayı kazanacağız' dedi ve farkında olmadan yeni bir krizin fitilini ateşledi. Bebeğini kaybetmiş olmasının bile Umut'u durduramadığını gören Alev, evi savaş alanına çevirdi.

Alev'in bebeğini kaybetmesi Marko kadar, Fecir'i de sinirlendirdi. Efe Savcı'dan yaşananların hesabını soran Fecir, Alev'e bunu yaşatanı kendisine teslim etmesini istedi.

Efe ile birlikte olay yerine giden Umut, davanın peşinde olacağını söyledi.

Aynı dakikalarda Adem'in oğlu olduğundan şüphelenen Harun, kimseye bir şey söylemeden küçük çocukla birlikte yolculuğa çıktı.

Güneş, Harun' DNA testi yaptırması konusunda baskı yaptı. Israra daha fazla dayanamayan Harun, sonunda ikna oldu.

Tüm gücünü babası için kullanmaya karar veren ve Fecir ile Marko'ya daha fazla yardım etmek istemeyen Rüya; davadan çekildi.

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Harun Yakar her zamanki gibi bu durumu lehine çevirdi. Marko'ya avukatı olmak istediğini; onu davadan kurtarabileceğini söyleyen Harun hedefine ulaştı.

Yaşadığı acıyı tekrar tekrar hatırlamaktan usanan Alev, hukuk bürosundan ayrıldı.

Fecir'e suç üstü yaptırmak isteyen Umut, Arif Savcı'yı arayarak yardım istedi. Fecir ve Rüya'nın içinde bulunduğu aracın önünü kesen polisler, bagajda papa dolu çanta yerine formaları buldular.

Duruşma günü geldiğinde Rüya tüm delilleri Marko'yu aklamak için kullandı. Elinde hiçbir şey kalmayan Umut ise Fecir'in salona girmesiyle daha da çaresiz bir durumun içine düştü.

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Günün sonunda Marko ve Fecir adliyeden ellerini kollarını sallayarak çıktılar.

Güneş ile birlikte DNA testinin sonucunu almaya giden Harun, Adem'in oğlu olduğunu öğrendi.

Daha duruşmanın şokunu atlatamayan Umut'a bir kötü haber daha geldi. Ruşen, Umut'a mahkeme salonunda Fecir'e attığı yumruk için baronun hakkında soruşturma başlatacağını söyledi.

Umut savunmasını vermek için adliyeye gittiğinde, Alev'in savcılığa geri döndüğünü öğrendi.

Artık biz diye bir şey yok... Kızımız için adaleti ben sağlayacağım!

Dizinin final sahnesinde;

Umut Tanrıkulu cinayetinin davasında, görgü tanığı duruşma salonuna davet edildi.

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Ruşen, "Umut Tanrukulu'nu Harun Yakar mı öldürdü?" sorusuna "Evet" yanıtını vererek başta Alev olmak üzere herkesi şoke etti.