'Taş Kağıt Makas'ın 11. bölümünde neler oldu? Mahkeme salonunda büyük şok... İhanet en yakınından geldi

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Dizinin önceki bölümünde;

Azad’ın imzaladığı belgelerle babasının yeniden yargılanması için talepte bulunan Umut’un başvurusu kabul edildi.

Savcı Süreyya vakit kaybetmeden gelişmeleri Bünyamin Emirkıran ile paylaştı:

"Rıza Tanrıkulu yeniden yargılanacak…"

Büyük panik yaşayan Fecir, olayın sorumlusu olarak Azad’ı gördü:

Bu korkak her şeyi anlatmıştır… Büşra Korkmaz’ı nasıl öldürdüğümü… Delilleri nasıl sakladığımı…

Baba-oğulun konuşmalarının hiç beklenmedik bir şahidi vardı: Rüya…

Daha önce birçok kez ailesinin Büşra Korkmaz cinayeti ile alakasının olup olmadığını araştıran Rüya, duydukları ile şoke oldu.

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5 yıldır verdiği mücadelenin sonunda babasının yeniden yargılanmasını sağlayan Umut, güzel haberi Rıza'ya da verdi...

Dizinin yeni bölümünde;

Babasının öldüğü kazanın detaylarını araştıran Harun Yakar, Sönmez Karakoç ismine ulaştı. Aradığı kişiyi bulmak için Kadri ile birlikte bulduğu adrese giden Harun, kötü bir sürprizle karşılaştı.

Bu işin peşini bırakacaksın... Sönmez Bey'in adını da ağzına almayacaksın... Anlaşıldı mı Harun Yakar?

Büşra Korkmaz'ı öldüren kişinin abisi olduğunu öğrenen Rüya, uzun süre duyduklarının etkisinden çıkamadı.

Fecir’in partisine yasaklı madde taşıyan kişinin babası olduğunu öğrenen Alev, yaşadığı şoku Süreyya Savcı ile paylaştı.

Alev’in babası savcıları ikna etmeyi başaramayınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevi çıkışında Umut ile karşılaşan Alev, Uğur’un avukatlığını üstleneceğini söyledi.

Kadere bak sen babanı kurtarıyorsun ben benimkini cezaevine gönderiyorum…

Bünyamin ve Fecir, her tarafta Azad’ı ararken; o sığınmak için Umut’un yanını seçti…

Umut ile Neşet’in hukuk bürosuna giden Fecir, ortalığı savaş alanına çevirdi. Eline geçen her şeyi kırıp döken Fecir, Umut’un gizli odasını da buldu.

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Çok geçmeden ofise dönen Umut, Fecir ile yüz yüze geldi.

Sen her anını her saniyesini babasını kurtarmaya adamış bir çocuğu yenemezsin...

Babasını kurtarmak için Azad’ın güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu bilen Umut, ona yurtdışında yeni bir hayatın garantisini verdi.

Duruşmadan sonra bineceğin uçak, kalacağın otel her şey hazır. Önemli olan şey senin her şeyi anlatman…

Gerçeği bizzat abisinin ağzından duyan Rüya, bunun hesabını Harun’a sordu:

Siz hepiniz en başından beri bana nasıl yalan söylersiniz ya!

Azad’ı bulup, duruşmaya çıkmasını engellemek için her yolu deneyen Fecir, Cevher ile iş birliği yaptı. Umut’u adım adım takip eden ikili, kendilerini tahmin edemedikleri bir oyunun içinde buldular.

Uzun zamandır düşündüğü konuşmayı yapmak için abisinin eve gelişini bekleyen Rüya, tam söze başladığı sırada babası fenalaştı.

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Umut’un Uğur’la görüşmek için cezaevine gitmesini fırsat bilen Kadri, adamları ile birlikte Azad’ı saklandığı yerde buldu.

Babasını kurtarmak için son çaresi olan Azad’ı da kaybeden Umut’a kötü haberi Neşet verdi…

Kadri ve adamları Azad’ı aldılar Umut’um çok özür dilerim kardeşim…

Azad’ı geri almak için Harun’un yanına giden Umut, yıllar önceki kazanın sırrını çözmek karşılığında onunla yeni bir anlaşma yaptı.

Kadri, Bünyamin’i arayarak Emirkıran İnşaat karşılığında Azad’ı kendisine vereceğini söyledi.

Şirketinden vazgeçmeyen Bünyamin, oğlunu yalnız bıraktı. Hapse girmekten korkan Fecir, babasını ölüme terk ederek odadan çıktı.

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Yıllar önce Umut’u sattığı için vicdan azabı duyan Harun, Kadri ile konuşarak Azad’ı Umut’a vermesini istedi.

Kadri ile el sıkışmak için mekanına giden Fecir, kendisine doğrultulan silahları görünce neye uğradığını şaşırdı:

Fecir Bey’e gideceği yere kadar eşlik edin…

Sabah ilk iş aradığı ipucunu vermek için Harun’un yanına giden Umut, emanetini teslim aldı.

Kaderleri yıllar önce kesişen Harun ve Umut, birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar.

Rüya ile buluşan Umut, ondan son bir iyilik istedi: Azad’ın pasaportu…

Umut’un verdiği plakanın peşinde düşen Harun, Sönmez Karakoç’a ulaştı. Harun, tam gerçekleri öğrenmek üzereyken Sönmez keskin nişancı tarafından sırtından vuruldu.

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Dizinin final sahnesinde;

5 yıldır beklenen gün geldi çattı. Umut bir kez daha babasını savunmak için duruşma salonundaki yerini aldı.

Sıra tanık dinlemeye geldiğinde Umut, hayatının en büyük yıkımlarından birini daha yaşadı. Güvenerek Azad’ı emanet ettiği Alev savcı, babasının özgürlüğü için Fecir ile anlaşma yapmış ve Rıza’nın özgürlüğünün anahtarı olana tek tanığı ona teslim etmişti..