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Taş Kağıt Makas son bölüm (9.bölüm) izleme ekranı | Taş Kağıt Makas son bölümde Alev’in ağzından çıkan sözler mahkemeye damga vurdu! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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#Taş Kağıt Makas#Televizyon#Dizi
Taş Kağıt Makas son bölüm (9.bölüm) izleme ekranı | Taş Kağıt Makas son bölümde Alev’in ağzından çıkan sözler mahkemeye damga vurdu Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 02:48

Taş Kağıt Makas 9. bölüm izleme ekranı Kanal D üzerinden erişime açıldı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan Taş Kağıt Makas 9. bölümüyle, 1 Mayıs Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Süreyya’nın bir şeyleri sakladığından şüphelenen ve onu takip eden Harun, büyük sırrı öğrendi. Dizinin finalinde ise Alev’in ağzından çıkan sözler duruşma salonunda buz gibi rüzgarlar estirdi. Peki, Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Taş Kağıt Makas son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

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Taş Kağıt Makas son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Taş Kağıt Makas 1 Mayıs tarihinde 9. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin son bölümünde, Umut’un savunmadaki yetersizliğine sinirlenen Bünyamin, Rıza Tanrıkulu ile ilgili verdiği emirleri geri çekti. Fecir’in masumiyetini ispatlayan Umut, müvekkilinin beraatini talep etti. Final sahnesinde ise Alev, elindeki büyük bir delili mahkeme başkanına sundu. İşte, Taş Kağıt Makas 9. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM İZLEME EKRANI

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza’nın hastalığını öğrenen Umut’un dünyası başına yıkılır. Babasını kurtulabilmesi için çok kısa bir zamanı vardır. Artık büyük adımlar atarak Emirkıranlar’a daha çok yaklaşmak zorundadır. Bunun yolu, hikayesine ortak olmak isteyen Rüya’dan geçecektir.

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Geçmişte yaşanan kazada Umut’la kaderlerinin bağlandığını fark eden Harun, bu kazayı araştırmaya başlar. Harun’un ve Umut’un hayatlarının seyrini değiştiren kazada, hala aydınlanmayan gerçekler vardır. Harun, bu gerçeklerin peşine düşer.

Alev ve Umut’u gördükten sonra dengesi günden güne bozulan Fecir, doğum günü partisini cehenneme döndüren bir olayla karşı karşıya gelir. İçine düştüğü durumdan kurtulabilmesi için hiç beklemediği birine, düşmanı Umut’a ihtiyacı doğar.

Umut, zaman daralmaya devam ederken babasını kurtarmayı başarabilecek midir?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor. 

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#Taş Kağıt Makas#Televizyon#Dizi

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