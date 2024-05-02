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Taş Kağıt Makas son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Taş Kağıt Makas 1 Mayıs tarihinde 9. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin son bölümünde, Umut’un savunmadaki yetersizliğine sinirlenen Bünyamin, Rıza Tanrıkulu ile ilgili verdiği emirleri geri çekti. Fecir’in masumiyetini ispatlayan Umut, müvekkilinin beraatini talep etti. Final sahnesinde ise Alev, elindeki büyük bir delili mahkeme başkanına sundu. İşte, Taş Kağıt Makas 9. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM İZLEME EKRANI

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza’nın hastalığını öğrenen Umut’un dünyası başına yıkılır. Babasını kurtulabilmesi için çok kısa bir zamanı vardır. Artık büyük adımlar atarak Emirkıranlar’a daha çok yaklaşmak zorundadır. Bunun yolu, hikayesine ortak olmak isteyen Rüya’dan geçecektir.

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Geçmişte yaşanan kazada Umut’la kaderlerinin bağlandığını fark eden Harun, bu kazayı araştırmaya başlar. Harun’un ve Umut’un hayatlarının seyrini değiştiren kazada, hala aydınlanmayan gerçekler vardır. Harun, bu gerçeklerin peşine düşer.

Alev ve Umut’u gördükten sonra dengesi günden güne bozulan Fecir, doğum günü partisini cehenneme döndüren bir olayla karşı karşıya gelir. İçine düştüğü durumdan kurtulabilmesi için hiç beklemediği birine, düşmanı Umut’a ihtiyacı doğar.

Umut, zaman daralmaya devam ederken babasını kurtarmayı başarabilecek midir?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.