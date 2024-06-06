Taş Kağıt Makas sezon finali (14. son bölüm) izleme ekranı | Taş Kağıt Makas son bölüme damga vuran sahne: Umut öldü mü?

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Taş Kağıt Makas son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Taş Kağıt Makas 5 Haziran tarihinde 14. bölümüyle sezon finaline girdi. Dizinin son bölümünde, Alev, mesleğinden istifa etti. Final sahnesinde ise Mahkeme heyeti duruşma salonundaki yerlerini aldı. Bu kez sanık koltuğunda Harun Yakar vardı. Mahkeme başkanının Harun Yakar'a Umut Tanrıkulu'nu sen mi öldürdün? sorması, yeni sezonda heyecan dolu gelişmelerin sinyallerini verdi. İşte, Taş Kağıt Makas sezon finali izleme ekranı ve 14. bölümde yaşananlar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 14. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) İZLEME EKRANI

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

6 Haziran Çarşamba günü yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinin 14. bölümünde Umut ve Harun en yakınlarından gelen ihanetlerle sarsılıyor!

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Yeniden yargılama sürecinde Neşet’in bir anda ortaya çıkması, Umut’un tüm planlarını alt üst eder. Cinayet gecesini adım adım çözmeye devam ederken, babası Rıza çok önemli bir detay daha hatırlar. Umut, o geceyi aydınlatmak zorundadır.

Harun Yakar, Kadri Palaz’ın gerçek kimliğini ortaya çıkarır. Aralarındaki büyük yüzleşmeden sonra artık yollarını ayırmaya karar verir. Elindeki tüm belgelerle Alev’e giden Harun, Kadri’nin ve Emirkıranlar’ın tüm suçlarını ortaya dökecektir.

Umut, Harun ve Alev bir araya gelip, Emirkıranlar’ı yerle bir edecek büyük bir operasyonun hazırlığındadır. Bu hazırlığın farkına varan Fecir ve Rüya ayaklanırlar. Ailelerini korumak için birlik olmaktan başka şansları yoktur.

Umut hem babasının özgürlüğü için mücadele etmeye hem de önüne engel çıkaran herkesle savaşmaya kararlıdır. Süreyya’yı deşifre edip, cinayet gecesinde yaşananları ortaya çıkarabilecek midir?