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Taş Kağıt Makas nefes kesti

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#Taş Kağıt Makas#Taş Kağıt Makas 17. Bölüm#Kanal D
Taş Kağıt Makas nefes kesti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 12:43

Kanal D’nin, sevilen dizisi “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” heyecan dolu yeni bölümü ile ekrana geldi. Ters köşe hikayesi ile izleyicileri şaşırtmaya devam eden diziye bu hafta; Rüya’nın, abisi Fecir Emirkıran’ın hayatını kurtarmak için Marko’yu öldürmesi ve Umut’un bu olaya tanık olması damga vurdu.

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KAMERA KAYDI BIRAKTI

Kafasından geçen sesleri susturmakta zorlanan ve yaşadığı acıları her geçen saniye tekrar tekrar yaşayan Umut, hayata geçireceği plandan önce sevdiklerine bir kamera kaydı bıraktı. Bu düzenin kendisine başka bir şans tanımadığını ve kötüleri adalet yoluyla yenmenin bir yolu olmadığını söyleyen Umut, Fecir Emirkıran’a hak ettiği cezayı kendisinin vereceğini söyledi.

Taş Kağıt Makas nefes kesti

UMUTLARI ARTTI

Umut, planını gerçekleştirmek için Fecir’in stadyumdan çıkışını beklerken arabanın kapısının açılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Öldüğünü sandığı Adem’i kanlı canlı karşısında gören Umut’un düştüğü karanlığın içerisinde hayata dair umutları arttı.

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Taş Kağıt Makas nefes kesti

GÜNEŞ EVLİYAGİL’İN GEÇMİŞİ

Harun, tanıştıkları andan itibaren Güneş’in desteğini hissedip ona güvenirken Güneş’in geçmişindeki sır perdesi aralandı. Güneş’in yakını Timuçin Evliyagil’in, Harun yüzünden hapse girdiği ve intihar ettiği ortaya çıktı. Güneş’in Harun’dan intikam almak için tehlikeli bir oyunun içinde olup olmadığı sorusu akıllara geldi.

Taş Kağıt Makas nefes kesti

MARKO’NUN RÜYASI KABUSU OLDU!

Marko’nun planlarını Rüya sayesinde öğrenen Fecir, Marko’yla yüzleşince ikili arasında ipler gerildi. Rüya ise abisinin hayatını kurtarmak için Marko’yu öldürdü. Bu olayı temizlemek için Arhan Savcı’dan yardım isteyen Emirkıran kardeşler, karşılarında sürpriz bir ismi gördü. Çünkü gelen Umut Tanrıkulu’ydu. Umut, Emirkıran kardeşler ile yerde yatan Marko’nun cansız bedeninin aynı karede olduğu zafer fotoğrafı çekti. Bu önemli delilin hikâyenin seyrini nasıl değiştireceği ise büyük merak konusu oldu.

Taş Kağıt Makas nefes kesti

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Taş Kağıt Makas, her çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

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