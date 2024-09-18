'Taş Kağıt Makas' ikinci sezona nefes kesen bir bölümle başladı

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Dizinin sezon finalinde;

Umut'a kurulan komplonun farkında olan Harun, onun avukatlığını üstlendi ve Emirkıranlar'a meydan okudu.

Kadir Palaz'ı öldürmek şüphesiyle tutuklanan Umut'un nezarette ilk ziyaret eden babası ve Harun oldu.

Alev'in aile restoranına giden Cevher, savcıyı mesleğinden istifa etmeye zorladı. Teklifi kabul etmemesi halince ailesinin başının belaya gireceğini anlattı.

Harun'un karavanında ziyaret eden Fecir, Azad ile birlikte yanında getirdiği hediyeleri ona verdi: Neşet ve Ruşen!

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Hapishanede Umut ile karşılaşan Bünyamin, ona yıllar öncesine ait eski bir hikayeyi anlattı.

Babasının hayatından endişe eden Umut, Alev'i aradı. İkilinin konuşması silah sesleriyle bölündü. Durumun ciddiyetinin farkında varan Umut, sevdiklerinin hayatını kurtarmak için davasından vazgeçti, bunun karşılığında özgürlüğüne kavuştu.

Umut'un ardından bir hamle de Alev'den geldi. Alev, mesleğinden istifa etti.

Emirkıran suç örgütü davasının ilk duruşması için beklenen gün geldi.

Rüya elindeki tüm belge ve delillerle babasını savunurken, karşısında Harun ve Umut vardı.

İkilinin kaybedeceğinden emin olan Rüya, her geçen dakika biraz daha üstünlük kurdu.

Savcı Süreyya, ekip arkadaşı Cevher Komiser'in zan altında bırakıldığını söyledi ve tanık olarak dinlenmesini istedi.

Cevher Komiser'in "Büşra Korkmaz cinayetini Emirkıranlar için örtbas ettik ve bunu sizin talimatınızla yaptım demesi başta Süreyya olmak üzere herkesi şoke etti.

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Harun ve Umut, peş peşe sordukları sorularla Cevher'in her şeyi itiraf etmesini sağladılar. Süreyya'nın tüm itirazlarına rağmen mahkeme başkanı Cevher'in bildiklerini anlatmasını istedi.

Beklenmedik itirafların ardından Harun, Umut ve Alev ellerindeki tüm delilleri tek tek mahkemeye sundular.

Duruşmanın sonunda Savcı Süreyya, Bünyamin Emirkıran, Komiser Cevher'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isme ceza yağdı.

Vakit kaybetmeden kardeşi Fecir'i arayan Rüya, ona her şeyin bittiğini ve başsavcının Büşra Korkmaz cinayetiyle ilgili yakalama kararı çıkardığını söyledi. Rüya, Fecir'e 'o evden hemen çıkın' dedi.

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Mahkeme salonunda Umut ile yüzleşen Rüya 'Senin sağlamaya çalıştığın adalet benim bütün hayatımı yıkıp geçti... Ben seni korumak için neler yaptım? Senin nefretinin bedelini şimdi hep beraber ödüyoruz." dedi.

Rüya'ya "Ben senin içindeki iyiliği gördüm..." diyen Umut, ondan Fecir'i teslim olmaya ikna etmesini istedi.

Umut'un sözleriyle kendine gelen Rüya, Fecir'i arayıp teslim olmasını istedi.

Kendini köşeye sıkışmış hisseden Fecir, faturayı Azad'a kesti. Duyduklarına daha fazla dayanamayan Azad, silahını Fecir'e çevirdi.

İkili arasında çıkan arbedede Fecir vuruldu.

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Savcının talimatıyla Emirkıranlar'ın villasına giden polisler, Fecir'i eli kolu bağlı ve yaralı bir şekilde buldular.

Gözaltına alınan Fecir, Büşra'yı amcasının oğlu Azad Emirkıran'ın öldürdüğünü söyledi. Fecir, çıkarıldığı mahkemede delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

Büşra'nın mezarına giden Umut, Harun ile konuştu ve ondan Büşra davasından vazgeçmemek için söz aldı.

Mahkeme heyeti duruşma salonundaki yerlerini aldı. Bu kez sanık koltuğunda Harun Yakar vardı...

Başkan herkesi şoke eden soruyu sordu: Umut Tanrıkulu'nu sen mi öldürdün?

Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde;

Adaletin peşinde koşan Umut Tanrıkulu, bu kez saldırı sonucu sakat kalan ve futbol hayatına veda etmek zorunda kalan Batuhan'ın avukatlığını üstlendi. Umut'un karşısında bu kez yeraltı dünyasının karanlık ismi Marko vardı...

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Çalkantılı günleri kısmen de olsa geride bırakan Fecir Emirkıran, kendisine yeni bir iş kolu buldu: Futbol...

Fecir'in amacı kaybettiği her şeyi geri almaktı...

Babamı kurtarmak dava olabilir ama Emirkıranlar'ın adını korumak savaş!

Bebeklerinin doğumu için gün sayan ve cinsiyetini doğumda öğrenme konusunda anlaşan Umut ile Alev, anlaşmayı bozdu. Soluğu doktorun yanında alan ikili kızlarının olacağını öğrendi...

Müjdeyi vermek için Rıza'nın yanına giden Alev ve Umut'un keyfi kurşun sesleri ile kaçtı.

Harun Yakar, Batuhan'ın antrenörü Cengiz'i şahitlik yapması konusunda ikna etti.

Cengiz'in şahitliğinden korkan Fecir, Marko ile birlikte kulübe giderek ona 100 bin dolar teklif etti.

Batuhan'ın başına gelenleri açıklayacağını söyleyen Cengiz, bu reddedişin bedelini canıyla ödedi.

Fecir ile Marko arkalarında bıraktıkları şahitten habersiz olarak kulübü terk ettiler.

Gün doğumunu izlemek için deniz kıyısına giden Harun, hayatını tamamen değiştireceğinden habersiz olduğu Güneş ile tanıştı...

Umut, Alev'in baskılarına dayanamayarak davadan çekildi.

Çok geçmeden Cengiz'in öğrencisi Adem, Umut'u ofisinde ziyaret etti. Umut'tan kendisinin avukatlığını yapmasını isteyen Adem, söyledikleri ile herkesi şaşkına çevirdi:

Ben Cengiz Abi'yi kimin öldürdüğünü biliyorum... Her şeyi gördüm

Yanına Adem'i de alarak adliyeye giden Umut, küçük çocuğunun Efe Savcı'ya ifade vermesini sağladı.

Umut'a bu işin dönüşünün olmadığını ve herkesin cezasını çekeceğini söyleyen Efe Savcı, Fecir'in evine giderek onu dikkatli olması konusunda uyardı:

Umut bana hala çok güveniyor... Planı ayakta tutan da bu!

Umut'un davaya geri döndüğünü öğrenen Alev, sinir krizi geçirdi.

Adem'in mahkemeye çıkmasını engellemekte kararlı olan Fecir ve Marko, planlarını uygulamaya başladılar.

Hırsızlık suçlaması ile küçük çocuğu gözaltına aldırmayı başaran Fecir, adliyede karşılaştığı Umut'a da tehditler savurdu.

Adem'in duruşma saati geldi çattı. Herkes küçük çocuğun ıslah evine gönderileceğinden eminken Umut son dakikada bulduğu delil ile duruşmanın seyrini değiştirdi. Bu durum Efe Savcı'nın hiç hoşuna gitmedi...

Kötü haberi alan Fecir, öfkeden deliye döndü ve Marko'nun yakasına yapıştı ancak hiç beklemediği bir karşılık aldı.

Dizinin final sahnesinde;

Alev ile Adem'i eve bırakmaya hazırlanan Efe Savcı'nın arabasına motosiklet çarptı. Yerde yatan kuryeye yardım etmek için arabadan inen savcı uğradığı saldırı sonucu bayıldı. Her şeyin planlı olduğunu fark eden Alev, Adem'e kaçmasını söyledi. Çıkan arbedede Alev merdivenlerden düştü.

Maalesef bebeği kaybettik

Karısının başına gelenleri öğrenen Umut, panikle hastaneye koştu. Doktordan duydukları ise hayatını alt üst etti:

Herkesin hayatı bir anda değişirken Adem'in elindeki künyeden küçük çocuğun annesine ulaşan Harun, yüzleştiği gerçekle şoke oldu:

"Bu fotoğraftaki senin annen mi?"