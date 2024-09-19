Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu, sezonu açtı

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SAVCI ARHAN KİMİN ADAMI?

Kanal D’nin ilginç senaryosuyla dikkat çeken dizisi Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu, daha ilk bölümden seyircileri şaşırtmayı başardı. Alev’in tüm ısrarlarına rağmen Adem’in yanında yer almayı tercih eden Umut, gerçeğin ortaya çıkması için Savcı Arhan ile iş birliği yaptı. Arhan ise bu işin peşini bırakmayacağını söyledi. Polis ile birlikte Fecir Emirkıran’ın kapısına dayanan Arhan’ın aslında Emirkıranların adamı olduğu ortaya çıktı.



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Hande Doğandemir’in canlandırdığı “Avukat Güneş” karakteri de ilk kez dizide rol aldı. Öldürülen Cengiz’in avukatı olan Avukat Güneş Evliyagil, Adem’in tutuklanması için elinden geleni yaptı. Avukat Güneş’in gerçekte kim olduğu ise dizinin ilerleyen bölümlerinde cevap bulacak.Zorluklara birlikte göğüs geren Alev ve Umut, bebek bekleyen bir çift olarak seyirci karşısına çıktı. Alev, dava yüzünden can güvenliklerinin olmadığını Umut’a anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı ve çift büyük bir dramla karşı karşıya kaldı. Savcı Arhan’ın kurduğu komplo sonucu merdivenden düşerek bebeğini kaybeden Alev’in o anları izleyenleri hüzne boğdu.

Taş Kâğıt Makas’ın 16’ncı bölümünden bir tanıtım filmi de yayınlandı. 16’ncı bölümde adalet arayışı devam eden Umut’un, Alev’le arasındaki ipler kopma noktasına gelirken Fecir’in “Kendi çocuğunu koruyamayan adam bizi koruyacak, adalet sağlayacak…” sözleri Umut’un sabrını taşıracak. Güneş’in “Bunca zamandır kaçtığın için pişman olmayacak mısın?” sorusu ve Harun’dan DNA testi yaptırmasını istemesi de dikkatleri çekecek.

USTA İSİMLER KADRODA

Dizinin bu sezonki kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Doğandemir, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Sezen ve Atsız Karaduman ve Uraz Kaygılaroğlu gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

