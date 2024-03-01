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'Taş Kağıt Makas' ekrana damga vurdu

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#Taş Kağıt Makas#Ozan Güven#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 07:20

KANAL D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” geçen çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi.

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 Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal ve Bülent Seyran’ın rol aldığı dizinin ilk bölümünde, 22 yaşındaki bir kız öldürüldü ve cinayetle suçlanan Alzheimer hastası Rıza tutuklandı. Umut’un babasının suçsuzluğunu ispat etmek için giriştiği adalet savaşını konu alan dizinin bu bölümü, cinayet üzerinde yaratılan gizemle sosyal medyada gündem oldu.

OZAN GÜVEN’İN DÖNÜŞÜ

Ozan Güven, yıllar sonra “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisiyle ekrana döndü. Zeki, karizmatik ve cesur bir avukat olan Harun Yakar’a hayat veren ünlü oyuncu, başarılı performansıyla göz doldurdu. Dizi ayrıca ‘unutmama hastalığı’ olarak da bilinen hipertimeziyi de gündeme getirdi. Ekin Koç’un canlandırdığı ‘Umut’ karakterinin bu sıra dışı hafıza yeteneği izleyicilerin dikkatini çekti ve ‘hipertimezi’ internette en çok aratılan kelimeler arasına girdi.

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Taş Kağıt Makas ekrana damga vurdu

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#Taş Kağıt Makas#Ozan Güven#Kanal D

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