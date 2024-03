Taş Kağıt Makas dizisiyle gündeme geldi! Alzheimer hastalığı cezayı hafifletir mi?

Haberin Devamı

Kadrosunda usta oyuncuları buluşturan ve her çarşamba akşamı Kanal D’de yayınlanan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” adlı dizi geçen hafta yayın hayatına başladı. Dizinin ilk bölümünde Alzheimer hastası olan bir kişinin cinayet suçlaması ile cezaevine konulması, yargı camiasında yeni bir tartışma konusunun fitilini ateşledi.

“Alzheimer hastalığının cezai ehliyeti var mıdır?” sorusunu gündeme getirdi.

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli, “Bu kişiler yaptıklarının cezasını çekmezler. Suçu işlediği sırada herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığın etkisi altında ise ve bu rahatsızlık muhakemeyi bozacak şekildeyse, ceza ehliyeti yoktur ceza görmez. Ancak bu hastalar iyileşene kadar yüksek gözetimli ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde denetim altında bulunurlar.” dedi.

HİPERTİZEMİ ÖDÜL MÜ, CEZA MI?

Taş Kâğıt Makas dizisinde Ekin Koç’un canlandırdığı Umut karakterinin hipertimezi hastası olması bu rahatsızlığı yeniden gündeme getirdi. Halk arasında “unutmama hastalığı” olarak bilinen hipertimezi, arama motorlarında “çok arananlar” listesinde yer alırken; hastalık ile ilgili detayları ise Doç. Dr. Taha Can Duman açıkladı.

Hipertimezi hastalarının her şeyi beyinlerine kazıdıklarına değinen Doç. Dr. Taha Can Duman “Geçmişte yaşadıkları olayları, anıları ve deneyimleri hava durumuna kadar ayrıntılı bir şekilde istemsizce hatırladıkları görülmüştür. Bu kişiler olumlu anılarını hatırladıklarında mutlu olabilir. Olumsuz anıları hatırladığında ise kaygı, endişe gibi depresif duygular yaşayabilir. Bu durum kişinin yaşam kalitesini bozabilir ve mental sağlığını olumsuz etkileyebilir.” dedi. Hastalığın tedavisi ile ilgili de açıklama yapan Duman “Şu an da bilinen bir tedavisi yok. Özellikle olumsuz olayları hatırladığında kişi olumsuz olarak etkileniyorsa psikolojik destek alabilir.” şeklinde ifade etti.

USTALARIN OYUNU…

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun ve Bülent Seyran gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” ikinci bölümü ile 6 Mart Çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.