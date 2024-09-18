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Taş Kâğıt Makas bu akşam sezonu açıyor! Adalet arayışında...

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#Taş Kâğıt Makas#Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu#Uraz Kaygılaroğlu
Taş Kâğıt Makas bu akşam sezonu açıyor Adalet arayışında...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 10:01

Adalet, suç ve ceza gibi kavramları bir aile hikâyesi ekseninde seyirciyle buluşturan “Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu”, bu akşam sezonu açıyor.

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Alzheimer hastası babasının aksine ilginç bir hafıza yeteneğine sahip olan ve babası için adalet arayan Umut’un hikâyesi, “Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu” ikinci sezonuyla ekrana geliyor.

Taş Kâğıt Makas bu akşam sezonu açıyor Adalet arayışında...

Uraz Kaygılaroğlu ve Hande Doğandemir ile güçlenen kadrosuyla sezona başlayacak yapımda iki avukatı canlandıran Yüsra Geyik ve Hande Doğandemir samimi açıklamalarda bulundu.

Yüsra Geyik, “Ekipte olduğum için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum ve bu sezon için çok heyecanlıyım. Hikâyemiz bizim için de fazla sürprizli ilerliyor. Çok içimize sinen bir bölüm ile açılış yapacağız” dedi.

Taş Kâğıt Makas bu akşam sezonu açıyor Adalet arayışında...

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Hande Doğandemir de “Yeniden Kanal D’de olmak gerçekten çok heyecan verici. Takip ettiğim bir dizinin parçası olmaktan da açıkçası çok mutluyum” diye konuştu.

 

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#Taş Kâğıt Makas#Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu#Uraz Kaygılaroğlu

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