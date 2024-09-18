Taş Kâğıt Makas bu akşam sezonu açıyor! Adalet arayışında...

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Alzheimer hastası babasının aksine ilginç bir hafıza yeteneğine sahip olan ve babası için adalet arayan Umut’un hikâyesi, “Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu” ikinci sezonuyla ekrana geliyor.

Uraz Kaygılaroğlu ve Hande Doğandemir ile güçlenen kadrosuyla sezona başlayacak yapımda iki avukatı canlandıran Yüsra Geyik ve Hande Doğandemir samimi açıklamalarda bulundu.

Yüsra Geyik, “Ekipte olduğum için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum ve bu sezon için çok heyecanlıyım. Hikâyemiz bizim için de fazla sürprizli ilerliyor. Çok içimize sinen bir bölüm ile açılış yapacağız” dedi.

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Hande Doğandemir de “Yeniden Kanal D’de olmak gerçekten çok heyecan verici. Takip ettiğim bir dizinin parçası olmaktan da açıkçası çok mutluyum” diye konuştu.