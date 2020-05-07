Tarzan Rıfkı ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filminin oyuncuları kimdir?
Şehirde kendine yer bulamadığı için ormana yerleşen Rıfkı'nın etrafında gelişen komik olayların anlatıldığı Tarzan Rıfkı, Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında yer alıyor. Dinçer Çekmez ve Sadettin Erbil gibi ustaların da rol aldığı film, sinemaseverlerin bugün bile ilgiyle izlediği yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Tarzan Rıfkı ne zaman ve nerede çekildi? Tarzan Rıfkı filminin oyuncuları kimdir?
Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. İşte, Yeşilçam'ın unuulmaz filmlerinden Tarzan Rıfkı'nın konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin merak edilenler...
Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı filmde rol alan isimler şunlar;
Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı
Suna Yıldızoğlu - Melahat
Dinçer Çekmez - Zeki
Ece Berkant - Gül
Yadigar Ejder - Bitirim
Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü Duba Hüsnü
Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat
Saadettin Erbil - Abdullah
Ekrem Dümer - Polis
FİLMİN KONUSU
Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini alt üst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.
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