Tarzan Rıfkı ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filminin oyuncuları kimdir?

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. İşte, Yeşilçam'ın unuulmaz filmlerinden Tarzan Rıfkı'nın konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin merak edilenler...

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı filmde rol alan isimler şunlar;

Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı

Suna Yıldızoğlu - Melahat

Dinçer Çekmez - Zeki

Ece Berkant - Gül

Yadigar Ejder - Bitirim

Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü Duba Hüsnü

Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat

Saadettin Erbil - Abdullah

Ekrem Dümer - Polis

FİLMİN KONUSU

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini alt üst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.