Taro Emir Tekin'den genç kızlara uyarı: Aman dikkat!

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Bulum, dizinin kendisi için önemini şu sözlerle anlattı: “Çok önemli. ‘Sadakat’ deyince sadece aşk ilişkisini anlamıyorum. Tutarlılık ve güven de...”

Hayranlarından gelen “Selçuk gibi biriyle olurdum. Siz gerçekte ne yapardınız?” sorusuna Nazlı Bulum, “Karşınıza maço birileri çıkabilir. Onu değiştirme hayalimizden çok kendimizi nasıl hissettiğimize bakmalıyız” derken Taro Emir Tekin şu yanıtı verdi: “İlişki, sevgi baz alınarak kurulmalıdır. Şiddet eğilimi olan insanlardan uzak durun ve Selçuk gibi biriyle olmayın. Genç kızlar, aman dikkat... Bunun çekici bir tarafı yok.”