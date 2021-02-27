Taro Emir Tekin kimdir? Şevval Sam’ın oğlu Taro Emir Tekin hakkında bilgiler

24 yaşındaki Taro Emir Tekin , Şevval Sam ile Metin Tekin’in oğlu. Uzun yıllar yurt dışında yaşayan Taro Emir, Oxford'dan drama eğitimi aldı ve 3 yıl boyunca Amerika'da yaşadı. Amerika'da bir çok ünlü isimden oyunculuk dersleri alan Taro Emir Tekin eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı. Can Evrenol'un dikkat çeken Çıplak dizisinin ilk sezonunun sonlarına Bulut rolüyle katılan Emir Taro Tekin, Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterini canlandırıyor.

Selçuk Dağcı Karakteri

Yirmili yaşlarının ortasında. Tekirdağ’da doğmuş büyümüş. Annesi onu tek başına dünyaya getirmiş ama aslında istenmeyen bir bebekmiş. Annesinin alkol problemi var. Devamlı olarak sarhoş bir anneyle yaşamak, mahalle tarafından dışlanmak, onun içine kapanmasına ve sosyal ilişkilerde başarısız olmasına sebep olmuş. Selçuk’un müzik yeteneği var fakat bu hayalini henüz küçükken kendi içine gömmüş. Dışarıdan ne kadar güçlü görünse de çok büyük bir özgüven sorununa sahip ve değersizlik kompleksi var. Öfkesini kontrol edemiyor. Nil’e çok aşık fakat bu aşk saplantı boyutunda ve sağlıksız.