Tarkan'dan 36 milyonluk Kuzu Kuzu dansı

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Müzik dünyasının ‘Megastar’ lakaplı yıldızı Tarkan, önceki akşam Marmaris’in popüler turizm merkezlerinden D-Maris’te hayranlarıyla buluştu. Sahnede yaklaşık 2.5 saat kalan ünlü sanatçı, ‘Kuzu Kuzu’, ‘Ölürüm Sana’, ‘Ay’ gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Türkiye ve Avrupa sosyetesinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, bilet fiyatlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

DUDAK UÇUKLATAN FİYATLAR

Tarkan’ı ayakta izlemek isteyenlerin 1750 Euro (yaklaşık 98 bin TL) ödediği konserde, loca fiyatlarının kişi başı 45 bin Euro yani 2.5 milyon TL olduğu ve 7’şer kişilik 12 locanın tamamen dolduğu öne sürüldü. Tarkan’ı izlemek isteyen ve D-Maris’te iki gece kalan misafirlerin de konaklama ile konser için toplam 7 bin 500 Euro (420 bin TL) ödedikleri iddia edildi. Yüksek bilet fiyatlarına rağmen Megastar hayranlarından büyük ilgi gören konserde seyirci kapasitesinin, yoğun talep nedeniyle 400’den 600 kişiye çıkarıldığı öğrenildi. Tarkan’ın ise bu özel konserden 36 milyon TL kazandığı konuşuluyor.

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Marmaris’e özel imaj

Tarkan, Marmaris konseri öncesinde hayranlarının yorumlarını da dikkate alarak saçlarını kestirdi. 53 yaşındaki ünlü yıldız, berber koltuğunda verdiği pozları sosyal medyada paylaşarak yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.