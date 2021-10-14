Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli ne zaman çekildi, konusu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ sunumu ve seslendirmesiyle Tarım Bizim Geleceğimiz ekranlarda!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Turkovacta yeni gelişme... Olumlu verilerimiz var diyerek müjdeyi paylaştıTurkovac'ta yeni gelişme... 'Olumlu verilerimiz var' diyerek müjdeyi paylaştı#Turkovac
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacakİstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacak#İklim Değişikliği
En etkili koronavirüs aşısı belli olduEn etkili koronavirüs aşısı belli oldu!#Kovid Aşısı
Yıldız kavgası Sosyal medya bunu konuşuyorYıldız kavgası! Sosyal medya bunu konuşuyor#Tüketici Hakları
Bilim kurulu üyesinden 3. doz BionTech aşı açıklamasıBilim kurulu üyesinden 3. doz BionTech aşı açıklaması#Koronavirüs
Bakan Akar’dan net Suriye mesajı: Gereken ne varsa yapılacakBakan Akar’dan net Suriye mesajı: Gereken ne varsa yapılacak#MSB
Salgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIMSalgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIM#Koronavirüs
Görüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzelerGörüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzeler!#Cüzzam
Şeytani plan 20 yıl boyunca kaçtı ama... Züleyha ile gelen ölümŞeytani plan! 20 yıl boyunca kaçtı ama... 'Züleyha' ile gelen ölüm#Cinayet
Marketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma En çok kadınları tehdit ediyorMarketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma! En çok kadınları tehdit ediyor#Kanser
Eski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdiEski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdi#Jennette Mccurdy
Resmi açıklama geldi Alex de Souzaya kötü haber...Resmi açıklama geldi! Alex de Souza'ya kötü haber...#Alex De Souza
Kadınlar ne demek istediKadınlar ne demek istedi?#Bensu Soral
Kadir Şeker talebine imza atan elleriniz dert görmesin'Kadir Şeker' talebine imza atan elleriniz dert görmesin#Siyasi Suikast
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli ne zaman çekildi, konusu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ sunumu ve seslendirmesiyle Tarım Bizim Geleceğimiz ekranlarda!

#Tarım Bizim Geleceğimiz#Tarım Bizim Geleceğimiz Belgeseli#Kıvanç Tatlıtuğ
Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli ne zaman çekildi, konusu nedir Kıvanç Tatlıtuğ sunumu ve seslendirmesiyle Tarım Bizim Geleceğimiz ekranlarda

Anadolu’dan benzersiz görüntülerin olduğu Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli Kıvanç Tatlıtuğ’un seslendirmesi ve sunumuyla ekranlara geliyor. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Tarım Bizim Geleceğimiz, Anadolu’nun zenginliklerini tanıtmakla kalmıyor pek çok değerli ismin görüşlerine de yer veriyor. Peki, Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli ne zaman çekildi, konusu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ sunumu ve seslendirmesiyle Tarım Bizim Geleceğimiz ekranlarda!

Haberin Devamı

Kıvanç Tatlıtuğ’un sunumu ve İlber Ortaylı, Mehmet Ceyhan gibi alanında uzman isimlerin katılımıyla hazırlanan özel bölümle birlikte, toplam 10 bölümden oluşan Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselini soluksuz izleyeceksiniz. Bu akşam saat 20:00’da Show TV ekranlarında olacak Tarım Bizim Geleceğiniz, izleyicilerle buluşuyor.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ KONUSU NEDİR?

Tarım Bizim Geleceğimiz konusu temelde Anadolu'nun bereketli topraklı üzerinde sürdürülen tarım faaliyetlerinden oluşuyor. Hava, su ve toprağın mükemmel dengesi içerisinde, benzersiz ekolojik zenginliğe sahip verimli Anadolu'nun Türkiye'nin geleceği olduğunun altı çiziliyor. Bu cevherin gelecek nesiller için de parlamasını sağlamak, hem ülkeye hem de dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hazırlanan "Tarım Bizim Geleceğimiz" belgeselinde, ele alınıyor.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Haberin Devamı

Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli ilk kez 30 Eylül 2020 Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanmıştı.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ KAÇ DAKİKA, KAÇ BÖLÜM?

Çekimleri 3 yıl süren, binden fazla noktaya gidilip 500 saatin üzerinde, en yeni çekim teknolojileri ile hazırlanan 10 bölümlük Tarım Bizim Geleceğimiz: Anadolu Çiftliği belgesel serisinin bu özel bölümünü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ seslendirip, sundu. Belgesel, 75 dakikalık 10 bölümden oluşuyor.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ BELGESELİNDE KİMLER YER ALDI?

Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu'nun vizyon ve desteği ile hayata geçen belgesele katkısı olan isimler ise şöyle; Prof. Dr. İlber Ortaylı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Araştırmacı ve Yazar Bekir Ağırdır, TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Işıkgece, Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi Gıda ve Tarım Örgütü-FAO Orta Asya ve Türkiye Sorumlusu Viroel Gutu, FAO Türkiye Sorumlusu Ayşegül Selışık, Girişimci ve Akademisyen Elif Ovalı, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, IBM Bilgi Teknolojileri Mimarı Reha Yurdakul, Girişimci ve Çiftçi Deniz Yüksel Ovalı, Tekfen Holding ve belgeselin onur konuğu TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarım Bizim Geleceğimiz#Tarım Bizim Geleceğimiz Belgeseli#Kıvanç Tatlıtuğ

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!