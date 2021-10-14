Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli ne zaman çekildi, konusu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ sunumu ve seslendirmesiyle Tarım Bizim Geleceğimiz ekranlarda!

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Kıvanç Tatlıtuğ’un sunumu ve İlber Ortaylı, Mehmet Ceyhan gibi alanında uzman isimlerin katılımıyla hazırlanan özel bölümle birlikte, toplam 10 bölümden oluşan Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselini soluksuz izleyeceksiniz. Bu akşam saat 20:00’da Show TV ekranlarında olacak Tarım Bizim Geleceğiniz, izleyicilerle buluşuyor.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ KONUSU NEDİR?

Tarım Bizim Geleceğimiz konusu temelde Anadolu'nun bereketli topraklı üzerinde sürdürülen tarım faaliyetlerinden oluşuyor. Hava, su ve toprağın mükemmel dengesi içerisinde, benzersiz ekolojik zenginliğe sahip verimli Anadolu'nun Türkiye'nin geleceği olduğunun altı çiziliyor. Bu cevherin gelecek nesiller için de parlamasını sağlamak, hem ülkeye hem de dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hazırlanan "Tarım Bizim Geleceğimiz" belgeselinde, ele alınıyor.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

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Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli ilk kez 30 Eylül 2020 Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanmıştı.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ KAÇ DAKİKA, KAÇ BÖLÜM?

Çekimleri 3 yıl süren, binden fazla noktaya gidilip 500 saatin üzerinde, en yeni çekim teknolojileri ile hazırlanan 10 bölümlük Tarım Bizim Geleceğimiz: Anadolu Çiftliği belgesel serisinin bu özel bölümünü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ seslendirip, sundu. Belgesel, 75 dakikalık 10 bölümden oluşuyor.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ BELGESELİNDE KİMLER YER ALDI?

Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu'nun vizyon ve desteği ile hayata geçen belgesele katkısı olan isimler ise şöyle; Prof. Dr. İlber Ortaylı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Araştırmacı ve Yazar Bekir Ağırdır, TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Işıkgece, Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi Gıda ve Tarım Örgütü-FAO Orta Asya ve Türkiye Sorumlusu Viroel Gutu, FAO Türkiye Sorumlusu Ayşegül Selışık, Girişimci ve Akademisyen Elif Ovalı, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, IBM Bilgi Teknolojileri Mimarı Reha Yurdakul, Girişimci ve Çiftçi Deniz Yüksel Ovalı, Tekfen Holding ve belgeselin onur konuğu TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit.